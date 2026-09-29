Nuovo naufragio nel Mediterraneo: soccorso un gommone con due corpi senza vita. Uno è di un bambino

Erano su un gommone, quasi completamente sgonfio. In balia delle onde e della tragedia appena consumata: un naufragio nel trattao di mare compreso tra la Libia e la Tunisia, lungo la rotta del Mediteraneo centrale. La nave Aurora della ong Sea Watch ha individuato il gommone, segnalato da Alarm Phone, con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello uno di un bambino. «Circa 25 persone si erano aggrappate alla piattaforma Hasdrubal per scampare ad un naufragio», spiega la Ong. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e i 2 corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo.

«Due donne hanno riferito di aver perso i figli tra le onde» raccontano gli operatori umanitari dopo aver soccorso i naufraghi. Tra i due corpi senza vita trovati sul gommone c'era quello di un bambino, forse uno dei due dispersi. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e i due corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine. Una volta arrivata, l’equipaggio ha distribuito giubbotti di salvataggio e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo. Tra loro anche un neonato. «Ancora una volta siamo stati testimoni dell'ennesimo episodio di morte nel Mediterraneo. Tra le vittime anche questa volta chi è più piccolo, più fragile e più indifeso - raccontano dalla nave Ong - .Parlando con le persone sopravvissute a bordo di Aurora abbiamo appreso che i dispersi asrebbero 6, tra cui 3 bambini. Siamo ora in viaggio verso il porto di Lampedusa dove arriveremo nel pomeriggio. A bordo abbiamo 28 persone, 5 soccorse dal gommone e 23 soccorse dalla piattaforma Hasdrubal. Tra le persone soccorse 5 donne e un bambino piccolo. A bordo di Aurora anche due cadaveri».