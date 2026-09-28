Nasce a Napoli "Eu-Genia Academy"

Eu-Genia Academy (European Generative artificial intelligence for data-driven governance), il nuovo percorso di alta formazione istituito dal Cesma–Centro servizi metrologici e tecnologici avanzati dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con Dxc Technology Italia. È stato pubblicato il bando di selezione per l’ammissione di un massimo di 25 partecipanti: la domanda dovrà essere presentata esclusivamente on line sul portale www.eugenia-academy.unina.it entro le ore 12 del 16 ottobre 2026. Le attività didattiche avranno inizio il 9 novembre 2026 e si svolgeranno presso il Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio della Federico II. Nasce a Napoli laropeanerative artificial intelligence for data-driven governance), il nuovo percorso di alta formazione istituito dal Cesma–Centro servizi metrologici e tecnologici avanzati dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con Dxc Technology Italia. È stato pubblicato il bando di selezione per l’ammissione di un massimo di 25 partecipanti: la domanda dovrà essere presentata esclusivamente on line sul portaleentro le. Le attività didattiche avranno inizio il

L’Academy formerà professionalità specializzate nella trasformazione digitale data-driven, con competenze su Intelligenza Artificiale, Generative AI, Ingegneria dei Dati e Ingegneria del Software. Per questa prima edizione, le competenze acquisite saranno applicate a progetti di innovazione, tra cui la sanità, l’ambiente e la mobilità, con un approccio che integra le linee guida europee su sovranità digitale, Gdpr e AI Act.

Il percorso, totalmente gratuito, è ispirato alla metodologia Project Based Learning già adottata dalla Apple Developer Academy e si articola in quattro moduli distribuiti su 16 settimane: Data-Driven Governance e Business Transformation; Sistemi Data-Driven; Architetture Applicative e Sviluppo Software; Testimonianze e Project Work, con un hackathon finale. Le lezioni, tenute sia da docenti universitari che da professionisti del settore, si svolgeranno tre giorni a settimana per cinque ore al giorno, in lingua italiana (alcuni seminari saranno in inglese).

Possono candidarsi cittadini italiani, comunitari e non comunitari in regola con il permesso di soggiorno, laureati o iscritti a una laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche affini a Ingegneria Informatica, Elettronica, delle Telecomunicazioni, dell’Automazione e Gestionale, Informatica, Data Science, Fisica, Matematica o Scienze economiche, che parlino fluentemente l’italiano e non siano già dipendenti o collaboratori di DXC Technology.

La selezione avviene per titoli (fino a 10 punti) e prova orale (fino a 90 punti), su un totale di 100 punti; alla prova orale, che valuterà anche la conoscenza dell’inglese e le soft skill dei candidati, accederanno i primi 50 classificati nella graduatoria titoli. Ai partecipanti che frequenteranno almeno l’80% delle attività sarà rilasciato un attestato di partecipazione dal Cesma della Federico II.

«Eu-Genia non è una semplice Academy sull’uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale a supporto dell’innovazione digitale, ma un percorso progettato per formare professionisti capaci di governare l’intera trasformazione data-driven, dalla qualità del dato alla progettazione e allo sviluppo agile di sistemi e servizi, con l’AI generativa integrata lungo l’intero ciclo di vita. L’integrazione tra competenze tecnologiche, casi reali e Project Based Learning consentirà di tradurre l’innovazione in soluzioni concrete, misurabili e responsabili. La dimensione “European” richiamata nel nome non è casuale: l’obiettivo è fornire una preparazione strategica per contribuire alla costruzione della sovranità digitale europea, nel quadro dell’AI Act e del Gdpr», spiega Vincenzo Moscato, professore ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni alla Federico II e coordinatore del corso di studio magistrale in Data Science, responsabile scientifico dell'Eu-Genia Academy.

«Eu-Genia Academy rappresenta un investimento concreto nel futuro digitale del Paese. In Dxc Technology Italia crediamo che la formazione di nuove competenze in Intelligenza Artificiale generativa e data engineering sia la leva fondamentale per accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione e delle imprese italiane. Collaborare con la Federico II, un'eccellenza accademica riconosciuta a livello internazionale, ci consente di unire il rigore scientifico alla visione industriale, formando professionisti pronti ad affrontare le sfide reali dell'innovazione - dalla sanità all'ambiente, dalla mobilità alla governance dei dati. È un modello che intendiamo replicare e scalare», conclude Nicola Mangia, amministratore delegato di Dxc Technology Italia.