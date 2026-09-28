Al via la mappatura comparativa dei contratti collettivi nazionali
di Redazione
Iniziativa di Confintesa. Nel sito contrattipirata.it, imprenditori e dipendenti possono analizzare gratuitamente qualsiasi busta paga nella massima trasparenza
1 min di lettura
September 28, 2026
Il Centro Studi Confintesa ha completato e pubblicato su www.contrattipirata.it le schede di comparazione economica di 215 Ccnl-Contratti collettivi nazionali di lavoro firmati da Cgil, Cisl, Uil, Confintesa, Confsal, Cisal e Ugl. Per ciascun contratto è stata costruita una scheda che scompone la retribuzione e i trattamenti accessori con un metodo unico e li confronta con il Ccnl di riferimento del settore, quanto vale davvero per il lavoratore e quanto costa all'impresa. Per la prima volta in Italia un sindacato mette in rete un archivio comparativo con un metro unico applicato anche ai propri contratti e a quelli delle organizzazioni affini. Le schede non premiano nessuno per la sigla: se un contratto Confintesa è sotto il leader, la scheda lo dice, con la cifra.
«Il contratto pirata si riconosce dal contenuto, non dalla sigla - spiega Francesco Prudenzano, segretario generale di Confintesa -. Un contratto è pirata se paga meno del dovuto e toglie tutele, chiunque lo firmi. Un contratto è buono se regge il confronto sui numeri, chiunque lo firmi. Il sito www.contrattipirata.it è lo strumento per fare questa verifica in modo pubblico, ripetibile e gratuito, invece che per sentito dire».
Dal 1° maggio 2026 la legge sul «salario giusto» (D.L. 62/2026, convertito nella L. 112/2026) ha reso il trattamento economico complessivo dei contratti leader il metro legale di adeguatezza della retribuzione. Il Consiglio di Stato, con tre sentenze di marzo 2026 e una di giugno, ha fissato regole severe sull'equivalenza dei contratti negli appalti e sull'adeguatezza sostanziale della paga. La Corte costituzionale (sentenze 156/2025 e 60/2026) ha rilanciato il tema dei contratti pirata. In questo quadro chi confronta i contratti sui numeri, non sulle bandiere, è già dentro il gioco: gli altri devono ancora entrarci.
Il sito www.contrattipirata.it è il progetto del Centro Studi Confintesa nato per rispondere a una domanda concreta che si fanno ogni giorno imprenditori, consulenti del lavoro, responsabili del personale e lavoratori: "Questo contratto collettivo è serio o no?". La risposta che circola oggi è quasi sempre per sigla: se lo firmano le tre grandi confederazioni è buono, se lo firma un'altra organizzazione è sospetto. È una scorciatoia comoda che non regge alla prova dei numeri, in nessuna direzione.
© RIPRODUZIONE RISERVATASeguici anche su Google Discover di Avvenire