Il paradosso Giappone: arriva la stretta sui lavoratori stranieri (nonostante il calo della manodopera)

Regole più stringenti per ottenere la residenza permanente. E il Paese potrebbe diventare meno "attrattivo"

Cnn, lo scopo dell'impennata delle tariffe è quello di creare " Sognate di vivere in Giappone, e di acquisire la tanto sospirata (e ambita) residenza permanente nel Paese del Sol Levante? Ebbene dovrete passare attraverso la “porta stretta” di due requisiti: essere capaci di "vivere in modo indipendente" e avere "una vita stabile senza il rischio di diventare un peso". Parola dell'Agenzia dei Servizi per l'Immigrazione del Giappone. Dietro questa formulazione apparentemente fumosa, c’è una manovra politica: Tokyo sta per inasprire le regole per accedere alla residenza permanente, lo status che garantisce il diritto di lavorare e soggiornare a tempo indeterminato nel Paese. In cosa consiste esattamente la stretta? In base alle nuove regole, che saranno operative dal primo ottobre, i candidati dovranno avere un reddito superiore a quello medio delle famiglie giapponesi. Già dallo scorso mese di aprile, chi aspira alla residenza permanente dovrà disporre di un fondo pensione equivalente a 30 anni di versamenti. Non solo: sarà necessario “parlare giapponese a un livello intermedio”. E ancora: chi desidera stabilirsi permanentemente in Giappone dovrà sborsare 20 volte di più, ovvero 200.000 yen (1.257 dollari). Come riporta la, lo scopo dell'impennata delle tariffe è quello di creare " una società ordinata in cui stranieri e cittadini giapponesi coesistano ", secondo le dichiarazioni del governo di Tokyo.

Lo spostamento verso una politica migratoria "selettiva e condizionata" collide con la voragine che si è spalancata all’interno della società giapponese: la mancanza di manodopera, frutto “avvelenato” del crollo demografico che sta terremotando gli equilibri del Paese.

Sul fronte dei residenti stranieri, i numeri catturano un trend opposto. Di crescita. Lo scorso anno il loro numero ha raggiunto quota 4,1 milioni, pari a circa il 3,4% della popolazione giapponese. Un record. Più di 930.000 cittadini cinesi risiedono nel Paese, costituendo il gruppo più numeroso.