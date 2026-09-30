Aziende e giovani talenti si incontrano il 7 ottobre al Politecnico di Bari

Mercoledì 7 ottobre, dalle 9.30 alle 16.30, torna Job Meeting Bari al Campus del Politecnico di Bari, in Via Orabona 4, la giornata di recruiting e orientamento dedicata a laureandi e neolaureati di tutti i corsi di laurea di Bari e della Puglia. La partecipazione è gratuita previa registrazione. Job Meeting Bari è un evento di Cesop HR Consulting Company, società specializzata nell’organizzazione di fiere del lavoro e nella consulenza strategica in ambito employer branding e talent attraction, che da oltre 30 anni connette le aziende con le nuove generazioni del lavoro. L’appuntamento arriva in una fase in cui la ricerca di competenze è diventata una delle principali sfide per le imprese. Secondo l’Indagine Confindustria sul lavoro 2026, tra le aziende associate con ricerche di personale in corso il 70,4% segnala difficoltà di reperimento; tra queste, il 55,8% indica proprio le competenze tecniche come una delle principali criticità. Anche Unioncamere-Excelsior evidenzia come nel 2025 oltre la metà dei laureati ricercati dalle imprese risulti di difficile reperimento, con criticità particolarmente elevate in diversi indirizzi Stem-Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica.

Dal digitale all’energia: aziende di molti settori alla ricerca di giovani

Il parterre dell’edizione 2026 racconta anche la varietà delle opportunità presenti sul mercato. Ict e digital transformation, cybersecurity, engineering, energia e sostenibilità, infrastrutture e costruzioni, automotive e sistemi ferroviari, industria e manufacturing, consulenza e servizi professionali, Hr e formazione sono alcuni degli ambiti rappresentati durante la giornata. Dalle 9.30 alle 16.30 i partecipanti potranno incontrare direttamente recruiter e responsabili Hr, conoscere le opportunità professionali disponibili, candidarsi alle offerte di lavoro aperte oltre ad approfondire i profili e le competenze maggiormente ricercati dalle aziende. Saranno presenti oltre 30 tra aziende ed enti.

Tra i servizi più attesi tornano gli appuntamenti di orientamento gratuito a cura di Umana: il Cv Check, con consulenze personalizzate sul curriculum, e il LinkedIn Check, dedicato a migliorare la propria presenza professionale on line. Una novità per questa edizione è il Job Talk Junior Ambassador è quella di creare un momento informale, dinamico e vicino ai candidati, dedicato al confronto sul passaggio dalla ricerca del lavoro all’ingresso in azienda.