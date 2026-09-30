Torna il "Recruiting Day" a Merlata Bloom Milano

Martedì 6 ottobre nuovo incontro tra candidati e aziende. Oltre 200 posizioni aperte presso imprese del centro commerciale e del territorio

Martedì 6 ottobre, Merlata Bloom Milano ospiterà un nuovo Recruiting Day, evento pensato per favorire l’incontro tra persone in cerca di occupazione, aziende del centro commerciale e imprese del territorio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Afol Metropolitana, conferma l’impegno del mall nel promuovere occasioni concrete di accesso al lavoro, dialogo diretto tra domanda e offerta e valorizzazione del territorio, con un’attenzione specifica per questo appuntamento, ai giovani in uscita dai percorsi formativi.

A conferma del valore di questo format come strumento concreto di orientamento, incontro e selezione, l’evento dello scorso maggio ha visto i candidati coinvolti in 479 colloqui con 15 aziende, sei Agenzie per il Lavoro e un ente del Terzo settore.

L’appuntamento in programma per martedì 6 ottobre si svolgerà dalle 9.30 alle 13 presso l’area food al primo piano del mall (via Daimler 61, Milano) e metterà a disposizione più di 200 posizioni aperte con oltre 30 desk dedicati ai colloqui di selezione con i recruiter dei tenant di Merlata Bloom Milano, delle imprese del territorio, delle Agenzie per il Lavoro e di Afol Metropolitana. Le opportunità riguarderanno diversi settori, anche per profili junior, sia per posizioni operative sia per ruoli più qualificati e alte professionalità, rivolgendosi a candidati con competenze ed esperienze differenti.

In particolare, per la grande distribuzione e il retail si ricercano soprattutto addetti vendita e store manager, mentre per la ristorazione le figure più richieste saranno commis di sala e commis di cucina. Sono inoltre aperte opportunità in ambito amministrativo e tecnico, tra cui addetti al back office, contabili, manutentori, conducenti e sviluppatori.

Nel corso della mattinata, nell’area conferenze, oltre alla presentazione di Afol Metropolitana e dei suoi servizi, si svolgeranno gli speed meeting, il format in cui le aziende avranno l’opportunità di incontrare sia le candidate che i candidati che si presenteranno spontaneamente che quelli preselezionati dal servizio di ricerca Afol.

Per i giovani in uscita dai percorsi formativi è previsto anche il seminario Orientarsi nel mercato del lavoro durante il quale gli operatori dei Servizi Orientamento, Incontro Domanda-Offerta ed Eures presenteranno i servizi disponibili per la ricerca di lavoro, i percorsi post diploma, gli strumenti per una candidatura efficace e le opportunità di mobilità professionale in Europa. Il seminario terminerà con la testimonianza di Atm, A2A, Esselunga e Consorzio Sir, che valorizzeranno i progetti e le opportunità dedicate alla crescita professionale dei giovani.

Saranno inoltre presenti desk dedicati alle persone iscritte alla Legge 68/99 (Categorie Protette) e a coloro che desiderano valutare un’esperienza di lavoro all’estero attraverso la rete Eures, con servizi di informazione, consulenza, orientamento e reclutamento per chi cerca o offre lavoro in Europa.