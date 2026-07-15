Si è tenuto oggi presso l’Aeroporto Valerio Catullo di Verona l’incontro di presentazione del Recruiting Day di Avolta, leader globale nel settore del travel retail e del food & beverage di cui Autogrill è parte, che si terrà venerdì 17 luglio presso il Centro per l’impiego di Verona. L’iniziativa, realizzata da Avolta in partnership con l’Agenzia per il Lavoro Risorse Spa e Veneto Lavoro - Ambito di Verona, ha l’obiettivo di individuare almeno 80 nuovi talenti da inserire nel corso dei prossimi mesi presso strutture aeroportuali, autostradali e ferroviarie gestite da Avolta del territorio veronese.

Alla presentazione, moderata da Giovanni de Cesare, HR Senior Consultant, hanno partecipato Alessandro Premoli, Head of People, Culture & Organization Italy di Avolta, Demetrio Chiurco, Head of Sales and Operations Motorways, Aeroporti e Fiere Italy F&B di Avolta, Gabriele Rizzo, Senior Recruiting & Employer Branding F&B Italy, Lina Bonavita, Responsabile HR Business Developer di Risorse Spa, Alice Adamoli, HR Business Developer di Risorse S.p.a, e Daria Caminoli, Responsabile Servizio specialistico Incrocio domanda offerta – Veneto Lavoro - Ambito di Verona.

L’incontro ha delineato una sinergia strategica tra Avolta, Risorse Spa e Veneto Lavoro - Ambito di Verona per ridefinire il reclutamento nel travel retail, trasformando un’esigenza occupazionale in un progetto di valorizzazione territoriale. Al centro del dibattito, l'efficacia di una partnership pubblico-privato capace di accelerare l'incontro tra domanda e offerta, supportata da politiche HR orientate all'inclusione e all'attrattività del settore, superando l'idea del lavoro temporaneo attraverso formazione e crescita.

«Il consolidamento della nostra presenza in Veneto, dove contiamo già oltre 700 collaboratori, si arricchisce di un tassello fondamentale grazie alla sinergia con Veneto Lavoro - Ambito di Verona e Risorse Spa - ha dichiarato Premoli -. Le 80 nuove assunzioni nel territorio veronese costituiscono un'importante opportunità occupazionale e un progetto condiviso che valorizza l'inclusione e l'attrattività del settore, offrendo un modello di reclutamento territoriale capace di generare sviluppo e stabilità per l'intero ecosistema locale».

Gli interessati possono candidarsi su: