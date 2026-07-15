Università Cattolica, due milioni di euro per garantire il diritto allo studio

L’Ateneo, assieme a Istituto Toniolo e Fondazione Educatt, promuove un intervento straordinario con fondi propri per assicurare borse di studio a studentesse e studenti che, pur essendo idonei, non avrebbero potuto usufruirne a causa dell’insufficienza dei finanziamenti pubblici

Un intervento straordinario di circa due milioni di euro consentirà a oltre 400 studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di ottenere una borsa di studio in denaro oltre all’esenzione dalle tasse universitarie. L’Ateneo conferma la sua decisione di garantire con risorse proprie il diritto allo studio anche alle studentesse e agli studenti che, pur risultando idonei alle borse di studio, non potrebbero beneficiarne a causa dell’insufficienza dei finanziamenti pubblici. Dal 2011 la Cattolica ha investito più di 25 milioni di proprie risorse economico-finanziarie per agevolare gli studenti che non avrebbero potuto accedere ai fondi per il diritto allo studio.

A fronte dell’impossibilità dalla Regione Lombardia di soddisfare con risorse pubbliche (regionali, ministeriali e Pnrr) l’intero fabbisogno necessario per il riconoscimento delle borse di studio, l’Ateneo ha scelto di garantirne anche quest’anno l’erogazione del 100%. Nel 2025-2026 i fondi pubblici stanziati per gli studenti idonei alle borse di studio dell’Università Cattolica coprono il fabbisogno di circa l’86% tra questi. Di qui il provvedimento che, attraverso lo stanziamento straordinario dell’Ateneo, garantisce, in questo modo, un diritto fondamentale.

Con questo contributo l’Università Cattolica, con Fondazione Educatt, e in sinergia con l’Istituto Toniolo di Studi Superiori, conferma la scelta di sostenere oltre 400 tra studentesse e studenti bisognose/i e meritevoli di accedere al beneficio della borsa (il 58% nella sede di Milano, il 10% a Piacenza-Cremona, il 17% a Brescia, il 15% a Roma).

«Dal 1924, la Giornata Universitaria, nata per impulso e grazie alla visione lungimirante di Armida Barelli, ha inaugurato una tradizione di sostegno agli studenti bisognosi e meritevoli, che oggi prosegue sotto nuove forme - spiega la rettrice Elena Beccalli -. L’Università Cattolica del Sacro Cuore è fortemente convinta dell’importanza del valore del diritto allo studio, sancito dall’articolo 34 della Costituzione, e da oltre un secolo si adopera affinché questo principio trovi concreta attuazione. Il nostro Ateneo è per vocazione aperto a tutte e a tutti: non un’università d’élite, ma un’università che fa della formazione di eccellenza il suo tratto distintivo. Basti pensare che nel 2025 l’Ateneo, insieme a Istituto Toniolo e Fondazione Educatt, ha sostenuto con fondi propri un impegno economico complessivo di circa due milioni di euro».

Oltre al diritto all’esenzione dalle tasse universitarie, l’intervento finanziario consente di fruire della quota in denaro della borsa di studio e garantisce la possibilità di consumare un pasto al giorno presso le mense Educatt. A partire dallo scorso anno, sono destinate a questo scopo anche le risorse del Fondo “Maria Teresa Fabiano”. Il lascito dell’alumna della Facoltà di Economia, che ammonta a 2.250.000 euro, concorrerà al finanziamento di queste borse studio per dieci anni (225.000 euro ogni anno).

Altre misure

Oltre agli interventi per il diritto allo studio, Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto Toniolo e Fondazione Educatt prevedono una serie di misure che valorizzano il merito delle studentesse e degli studenti.

236 vincitori in una cerimonia che si è tenuta in Ateneo il 4 giugno. Cento borse di studio sono rivolte a neodiplomati (categoria Start) e neolaureati di I livello (categoria Run), e 100 Premi di studio (categoria Smart) a studenti iscritti in Università Cattolica che si distinguono per merito accademico ( Tra queste rientra l’iniziativa 100 Borse + 100 Premi di studio destinata a tutti gli studenti meritevoli dell’Università Cattolica, che sono stati consegnati ain una cerimonia che si è tenuta in Ateneo il 4 giugno.sono rivolte a neodiplomati () e neolaureati di I livello (), e) a studenti iscritti in Università Cattolica che si distinguono per merito accademico ( www.borsepermeritouc.it ).

Alle borse Start e Run, rinnovabili negli anni successivi al primo, si accede tramite un concorso nazionale. In particolare, il concorso per l’assegnazione delle borse di studio per merito 2025, si è svolto in modalità completamente online ad aprile dello scorso anno. Le borse erogate in base alla graduatoria sono state complessivamente 100 (Start e Run), alle quali si aggiungono 115 Premi di studio Smart assegnati per merito accademico, e 121 borse in rinnovo con riferimento all’anno accademico 2025/26 (Categorie Start e Run).

A queste si aggiungono 15 ulteriori Premi di studio sostenuti da BDO Italia a favore di studenti meritevoli della Facoltà di Economia e 21 borse e premi in memoria, resi possibili dalla generosità di amici dell’Università Cattolica e donatori, intitolati a persone che hanno lasciato una traccia importante nella vita dei loro cari e, in diversi casi, nella storia dell’Ateneo e dell’Istituto Toniolo. Tra questi, un ricordo speciale è dedicato al professor Franco Anelli, già Rettore dell’Università Cattolica, cui è intitolata una borsa a beneficio di sei studenti meritevoli della Facoltà di Giurisprudenza.

Fondo “Santambrogio”

Sono 45 le studentesse meritevoli e in disagiate condizioni economiche vincitrici del concorso per il Fondo “Santambrogio” rispondenti ai requisiti richiesti.

Sovvenzioni

Straordinarie

La Fondazione Educatt ha a cuore anche tutti quegli studenti e studentesse che, non risultando idonei alla borsa di studio, versino in temporanee ed eccezionali situazioni di bisogno causate da motivi quali l’aggravamento recente della situazione economica, condizioni di salute o calamità naturali. A questo scopo Educatt e l’Università Cattolica finanziano da anni un fondo per le sovvenzioni straordinarie in denaro o in servizi. A partire dall’anno accademico 2023/2024 il fondo Sovvenzioni Straordinarie ha un apposito bando di concorso che definisce i criteri per l’assegnazione delle sovvenzioni, di importo pari a 1.750 euro, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Altre

agevolazioni economiche offerte dall’Università Cattolica

Alle agevolazioni già descritte si aggiungono quelle per i premi di laurea (1.000 euro per laurea in corso), la mobilità internazionale (contributi di 550 euro al mese per la durata dell’esperienza) e le maggiorazioni per gli studenti con disabilità (in questo caso l’importo della borsa può essere elevato fino a un massimo di 7.157 euro). Per gli studenti in stato di bisogno Educatt offre anche la possibilità di un lavoro a tempo determinato nelle strutture di ristorazione, nel settore librario e nelle portinerie dei collegi (progetto studentwork@educatt). Il progetto Studentwork impiega più di 50 persone all’anno.

Ulteriori e specifici servizi di accompagnamento, inoltre, sono riservati a oltre 1.500 studenti con disabilità i quali, anche per queste attenzioni, scelgono in numero sempre crescente l’Università Cattolica. Altre forme di sostegno economico prevedono rimborso parziale delle tasse universitarie, aiuti in denaro, ammissione e riammissione ai collegi universitari a tariffe agevolate, accesso al servizio ristorazione a prezzi agevolati, iniziative di studio e lavoro e via dicendo, al fine di abilitare alla frequenza dell’Università quanti più studenti possibile.

Per

accedere ai concorsi

Le domande di partecipazione ai concorsi (collegi, borse di studio Educatt, interventi dell'Università Cattolica eccetera) devono essere presentate, nei periodi di apertura dei bandi, attraverso l'area web personalizzata MyEDUCatt.

Sito web: http://www.educatt.it/agevolazioni; area web dedicata: http://myeducatt.unicatt.it. È possibile contattare gli Uffici Accoglienza studenti e agevolazioni economiche servendosi dello strumento online filodiretto https://educatt.unicatt.it/educatt-life-filodiretto ) o tramite e-mail e numeri di telefono disponibili sul sito.