Ecco i nuovi percorsi post-laurea di Milano-Bicocca

Dagli interventi per la promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza alla perizia e consulenza tecnica psicoforense. Dall’analisi dei dati ambientali al percorso d’eccellenza per manager e imprenditori, fino al corso per il riconoscimento della professione di osteopata. Sono gli ambiti professionali al centro dei cinque nuovi master, corsi di perfezionamento ed executive proposti per il I semestre dell’anno accademico 2026-2027 da Bicocca Academy, la Scuola di Alta Formazione dell’Università di Milano-Bicocca, che sviluppa l’offerta formativa post-laurea: 30 i percorsi in tutto al via in autunno su un’offerta complessiva di circa 90 master e corsi.

Proxima-Progettazione di interventi multiprofessionali per la promozione e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con Unicef Italia, che forma professionisti capaci di operare nel quadro giuridico di tutela dei minorenni, di progettare interventi a sostegno dei loro diritti e di costruire sistemi di child safeguarding, integrando prospettive disciplinari diverse in azioni coerenti ed efficaci. È un percorso interdisciplinare – giuridico, psicologico, pedagogico, medico e sociale –, interistituzionale – con oltre 40 enti partner tra tribunali, cooperative sociali, fondazioni e organizzazioni internazionali coinvolti fin dalla progettazione del percorso e presenti nella didattica e negli stage – e interdipartimentale, con cinque dipartimenti di Milano-Bicocca che condividono la responsabilità scientifica del progetto formativo. Il master si avvale del sostegno della Fondazione Francesca Rava NPH Italia ETS, promotrice di una borsa di studio destinata a studenti in condizioni economiche disagiate. è un master di I livello, promosso in collaborazione con, che forma professionisti capaci di operare nel quadro giuridico di tutela dei minorenni, di progettare interventi a sostegno dei loro diritti e di costruire sistemi di child safeguarding, integrando prospettive disciplinari diverse in azioni coerenti ed efficaci. È un percorso– giuridico, psicologico, pedagogico, medico e sociale –,– con oltre 40 enti partner tra tribunali, cooperative sociali, fondazioni e organizzazioni internazionali coinvolti fin dalla progettazione del percorso e presenti nella didattica e negli stage – e, con cinque dipartimenti di Milano-Bicocca che condividono la responsabilità scientifica del progetto formativo. Il master si avvale del sostegno della, promotrice di una borsa di studio destinata a studenti in condizioni economiche disagiate.

L’Emba-Executive master in Business administration progettato e realizzato dall’Università di Milano-Bicocca per Assolombarda Servizi. Pensato per manager, imprenditori e professionisti affiliati ad Assolombarda, rappresenta un percorso formativo d’eccellenza rivolto a chi desidera rafforzare le proprie competenze e affrontare con successo le sfide manageriali contemporanee. Grazie a una formula part-time flessibile, che integra lezioni in presenza, webinar live ed e-learning, l’Emba consente di conciliare formazione, attività professionale e vita personale. Il percorso valorizza il confronto tra esperienze e background differenti, arricchito da una faculty di elevato profilo e da testimonianze di manager e imprenditori. Completano l’esperienza le social dinner, occasioni informali dedicate al networking e alla costruzione di relazioni professionali durature. Al termine del Master, i partecipanti sviluppano una visione integrata dell’impresa e competenze manageriali avanzate, essenziali per guidare organizzazioni e processi di cambiamento in contesti sempre più complessi e dinamici. è un master universitario di II livello progettato e realizzato dall’Università di Milano-Bicocca per. Pensato peraffiliati ad Assolombarda, rappresenta unrivolto a chi desiderale. Grazie a una formula part-time flessibile, che integra lezioni in presenza, webinar live ed e-learning, l’consente di. Il percorso valorizza il confronto tra esperienze e background differenti, arricchito da unadi elevato profilo e da testimonianze di manager e imprenditori. Completano l’esperienza le, occasioni informali dedicate al networking e alla costruzione di relazioni professionali durature. Al termine del Master, i partecipanti sviluppano una visione integrata dell’impresa e competenze manageriali avanzate, essenziali per guidare organizzazioni e processi di cambiamento in contesti sempre più complessi e dinamici.

perito, consulente tecnico d’ufficio e consulente tecnico di parte, affinché possano utilizzare le proprie competenze cliniche nel contesto forense, contribuendo alla gestione, definizione e risoluzione di complesse vicende giudiziarie. Unico nel suo genere, il carattere multidisciplinare della formazione integra conoscenze giuridiche con contributi provenienti da psichiatria, neurologia, psicologia clinica, neuropsicologia, medicina legale, criminologia, neuroscienze cognitive e affettive. Il Master dedica particolare attenzione alla parte applicativa, per esempio all'acquisizione degli strumenti testistici più idonei all'attività peritale. Ciò verrà realizzato attraverso lezioni frontali, discussioni ed esercitazioni con casi forensi e altre attività interattive con esperti del settore. Queste competenze troveranno applicazione nei Tribunali italiani, nelle Procure, in studi legali, in enti istituti di tutela di minori e adulti in condizioni di fragilità. Il master di II livello in Perizia e consulenza tecnica psicoforense ha l’obiettivo di formare psicologi e medici allo svolgimento del ruolo di, affinché possano utilizzare le proprie competenze cliniche nel contesto forense, contribuendo alla. Unico nel suo genere, il caratteredella formazione integra conoscenze giuridiche con contributi provenienti da psichiatria, neurologia, psicologia clinica, neuropsicologia, medicina legale, criminologia, neuroscienze cognitive e affettive. Il Master dedica particolare attenzione alla parte applicativa, per esempio all'acquisizione degli strumenti testistici più idonei all'attività peritale. Ciò verrà realizzato attraverso lezioni frontali, discussioni ed esercitazioni con casi forensi e altre attività interattive con esperti del settore. Queste competenze troveranno applicazione nei Tribunali italiani, nelle Procure, in studi legali, in enti istituti di tutela di minori e adulti in condizioni di fragilità.

Arpa-Agenzia regionale per la protezione ambientale Lombardia il master di I livello in gratuito, forma tecnici di alto profilo, capaci di interpretare in modo approfondito i processi dell’ambiente naturale e le trasformazioni indotte dall’uomo. L’attività formativa si basa su una solida preparazione scientifica che permette di comprendere le dinamiche di suolo, acque, atmosfera e rumore, attraverso l'uso di metodologie avanzate e tecniche d’avanguardia. Il Master insegna l’uso corretto di sensori per misure sul territorio, sistemi di telerilevamento satellitare e con droni, secondo i protocolli e le normative nazionali e internazionali. Parallelamente, il corso punta sull'uso di software specialistici per l’analisi statistica, geostatistica e modellistica e per la strutturazione di database geografici complessi, e sullo sviluppo di capacità di comunicazione tecnico-scientifica. È finanziato dail master di I livello in Manda-Monitoraggio e analisi dei dati ambientali . Questo percorso,, forma tecnici di alto profilo, capaci di interpretare in modo approfondito i processi dell’ambiente naturale e le trasformazioni indotte dall’uomo. L’attività formativa si basa su unache permette di comprendere le dinamiche di suolo, acque, atmosfera e rumore, attraverso l'uso di. Il Master insegna l’uso corretto di sensori per misure sul territorio, sistemi di telerilevamento satellitare e con droni, secondo i protocolli e le normative nazionali e internazionali. Parallelamente, il corso punta sull'uso diper l’analisi statistica, geostatistica e modellistica e per la strutturazione di database geografici complessi, e sullo sviluppo di capacità di comunicazione tecnico-scientifica.

professionisti in possesso di titolo di osteopata o di titoli di studio europei equivalenti e ha l’obiettivo di fornire le competenze integrative necessarie per accedere alla procedura di riconoscimento dell’equipollenza dei titoli e per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione. Erogato in modalità e-learning, il corso integra la formazione pregressa dei partecipanti attraverso insegnamenti previsti dal percorso di riconoscimento. Il Corso integrativo propedeutico al riconoscimento della professione di osteopata è rivolto ao di titoli di studio europei equivalenti e ha l’obiettivo di fornire lenecessarie per accedere alla procedura di riconoscimento dell’equipollenza dei titoli e per. Erogato in modalità e-learning, il corso integra la formazione pregressa dei partecipanti attraverso insegnamenti previsti dal percorso di riconoscimento.

«I nuovi percorsi, realizzati con partner come Unicef Italia, Assolombarda e Arpa Lombardia, rispondono a sfide emergenti e nuovi fabbisogni di competenze, valorizzando un approccio che integra competenze e prospettive disciplinari diverse, in linea con l’identità del nostro Ateneo. Si aggiungono a un’offerta di Alta Formazione che si conferma efficace nel rispondere ai fabbisogni del mercato del lavoro, come dimostrano gli ultimi dati AlmaLaurea, secondo i quali il 94% dei diplomati di master di Bicocca risulta occupato a un anno dal conseguimento del titolo», dichiara Mattia Martini, delegato del rettore per l’Alta Formazione.

Tutte le informazioni su master e corsi, con bandi, date e dettagli del piano di studi sono presenti sul sito: https://www.academy.unimib.it/

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