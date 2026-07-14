Ecco come si formano i leader "liquidi"

Le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale stanno ridefinendo il modo in cui le imprese competono, innovano e generano valore. Se fino a pochi anni fa la trasformazione digitale era considerata prevalentemente una sfida tecnologica, oggi è diventata a tutti gli effetti una questione manageriale: secondo il 66% delle aziende top performer, i propri responsabili tecnologici sono molto coinvolti nella definizione della strategia globale, mentre per il 50% delle imprese l’Ia-Intelligenza artificiale rappresenta la priorità di investimento nei prossimi due anni. La tecnologia è passata definitivamente dall'essere un centro di costo a un motore di crescita. Questo cambiamento alimenta una forte domanda di figure manageriali capaci di coniugare le competenze tradizionali della Business Administration — dalla finanza aziendale al controllo di gestione, dal project management alla gestione organizzativa — con la conoscenza dei nuovi paradigmi digitali che stanno trasformando imprese e mercati.

Per rispondere a questa evoluzione del contesto competitivo delle imprese, il Politecnico di Torino e Cuoa Business School promuovono la IV edizione dell’Embt-Executive master in Business & Technology, il primo Tech-Emba sviluppato congiuntamente dai due Atenei. Il percorso unisce l’esperienza di Cuoa Business School, la più antica scuola di management italiana e punto di riferimento nella formazione manageriale ed executive, alle competenze del Politecnico di Torino nell’innovazione tecnologica e nella formazione di professionisti chiamati a guidare la trasformazione delle organizzazioni, con l’obiettivo di accompagnare manager e imprenditori nello sviluppo delle competenze necessarie a governare il cambiamento. Il programma integra infatti formazione Mba e competenze tecnologiche avanzate, affrontando temi cruciali come l'Ia, il data-driven management, la sostenibilità e l'energia, la space economy, l’innovazione dei sistemi produttivi e la trasformazione dei modelli di business. L’obiettivo finale è formare leader capaci di tradurre l’innovazione tecnologica in vantaggio competitivo e crescita concreta per le proprie organizzazioni, rilasciando un diploma congiunto della Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino e Cuoa Business School, accreditato Asfor.

«Le tecnologie digitali, e in particolare l’intelligenza artificiale, stanno modificando il modo in cui le imprese prendono decisioni, innovano e competono sui mercati. In questo scenario, la formazione manageriale deve integrare una comprensione concreta delle opportunità e delle implicazioni delle tecnologie emergenti. Oggi un manager che aspira a ruoli C-Level deve non solo conoscere finanza e strategia, ma anche comprendere come dati, Ia e automazione generino valore e trasformino i modelli di business – spiega il professor Emilio Paolucci, coordinatore dell’Embt –. L’Executive master nasce per integrare l’offerta formativa di un Executive Mba con le competenze necessarie per comprendere e governare ruolo e modalità di adozione delle tecnologie avanzate, formando professionisti capaci di interpretare la complessità e guidare il cambiamento tra business e tecnologia. La tecnologia è ormai trasversale a tutte le aree aziendali e richiede leader in grado di governarla con visione strategica».

Dal management all’intelligenza artificiale: il piano di studi dell’Embt integra le competenze tipiche di un Executive Mba con una formazione dedicata alle tecnologie che stanno trasformando imprese e mercati. Accanto a economia e strategia d’impresa, marketing, finanza, sviluppo organizzativo, leadership, operation e supply chain management, il programma approfondisce temi legati all’intelligenza artificiale e alla trasformazione digitale, all’innovazione dei modelli di business e al data-driven management

La natura executive del master è confermata anche dal profilo dei partecipanti delle precedenti edizioni: manager, imprenditori e responsabili di funzione provenienti da settori diversi, accomunati dall’esigenza di rafforzare le proprie competenze manageriali e acquisire gli strumenti necessari per guidare processi di innovazione e trasformazione tecnologica nelle proprie organizzazioni. Il programma si rivolge inoltre a candidati con background universitari eterogenei — dall’ingegneria all’economia, fino a discipline umanistiche, scientifiche e giuridiche — a conferma della natura interdisciplinare del percorso e della sua apertura a profili differenti.

Dall’Agentic Ia al Quantum Computing: le tecnologie che ridefiniscono la leadership aziendale – Comprendere le tecnologie emergenti non significa necessariamente diventare specialisti, ma acquisire la capacità di valutarne l’impatto strategico, organizzativo ed economico. Per questo il Master dedica uno specifico modulo agli scenari competitivi e ai trend tecnologici che stanno trasformando il mondo delle imprese, analizzando l’evoluzione di tecnologie come l’intelligenza artificiale generativa e agentica, il quantum computing, la space economy, la robotica avanzata, l’Internet of things, le piattaforme digitali e le nuove soluzioni per la sostenibilità energetica e industriale.

L’obiettivo è fornire ai partecipanti strumenti concreti per interpretare i cambiamenti in atto e individuare le opportunità di innovazione che possono generare vantaggio competitivo. Accanto alle lezioni frontali, il percorso prevede l’utilizzo di tecnologie e piattaforme digitali applicate a casi aziendali reali, consentendo ai partecipanti di confrontarsi direttamente con strumenti di analisi dei dati, applicazioni di Ia e metodologie innovative per il supporto ai processi decisionali. Un approccio che riflette una delle principali sfide del management contemporaneo: trasformare la conoscenza delle tecnologie emergenti in scelte strategiche capaci di creare valore, accelerare l’innovazione e guidare la crescita delle organizzazioni.

Manager-imprenditori e leader “liquidi”: la leadership che trasforma l’innovazione in crescita – Diverse ricerche condotte dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione del Politecnico di Torino e dall’European Innovation Council evidenziano un trend che sta ridefinendo il ruolo della leadership aziendale: ai manager sono richieste sempre più competenze imprenditoriali, indispensabili per trasformare l’innovazione tecnologica in nuovi prodotti, servizi e opportunità di mercato. Emerge il concetto di leadership liquida, ovvero la capacità di adattarsi rapidamente a contesti complessi e in continua evoluzione, guidando persone, processi e innovazione oltre i tradizionali confini organizzativi.

Per sviluppare questa integrazione tra competenze manageriali e imprenditoriali, l’Embt affianca alla formazione accademica una serie di esperienze applicative pensate per trasferire strumenti immediatamente spendibili in azienda. Tra queste, il Project Work finale rappresenta un vero progetto di innovazione sviluppato su un caso reale, come la definizione di piani strategici, l’introduzione di nuovi modelli organizzativi, percorsi di adozione tecnologica o il lancio di nuovi prodotti e servizi.

Il Business Game permette invece di sperimentare, attraverso una piattaforma digitale, un ambiente decisionale complesso e caratterizzato da elevata incertezza, simulando le dinamiche di un management team di una grande azienda internazionale e consentendo ai partecipanti di mettere alla prova le competenze hard – strategiche, economiche e finanziarie – e soft, come leadership, teamwork, gestione dei conflitti e capacità decisionale.

Completa il percorso il Personal Development Program, progettato per sviluppare leadership, competenze trasversali e capacità relazionali fondamentali per la gestione delle persone. Basato su una logica competency-based, il programma combina strumenti di autovalutazione ed eterovalutazione per aumentare la consapevolezza delle proprie aree di forza e di miglioramento con un percorso individuale di executive coaching articolato in incontri one-to-one, finalizzati alla costruzione di un piano di sviluppo professionale personalizzato e immediatamente applicabile nel proprio contesto lavorativo.

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 14 del 9 ottobre 2026. Maggiori informazioni su requisiti di iscrizione, modalità del bando e scadenze sono disponibili sul sito ufficiale del Politecnico di Torino.