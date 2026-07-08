Smau seleziona 30 giovani talenti

Studenti e neolaureati potranno affiancare aziende, start up e protagonisti dell’innovazione internazionale, dando forma al proprio percorso professionale in occasione dell'evento di Milano del 3 e 4 novembre

Smau apre la selezione di 30 giovani talenti in vista della prossima edizione di Smau Milano in programma il 3 e 4 novembre presso Allianz MiCo. La call è rivolta a studenti universitari, neolaureati e giovani appassionati di innovazione che desiderano vivere un’esperienza formativa sul campo all’interno di uno dei principali appuntamenti europei dedicati all’open innovation.

I candidati selezionati saranno coinvolti nella realizzazione degli Startup Safari, percorsi guidati che accompagnano manager, imprenditori, investitori e professionisti alla scoperta delle startup e delle soluzioni più innovative presenti durante la manifestazione. Un format sempre più richiesto dalle imprese che partecipano a Smau per orientarsi all’interno dell’ecosistema innovativo e individuare tecnologie, partner e modelli di business utili ad affrontare le sfide della trasformazione digitale e sostenibile.

Solo nell’ultima edizione di Smau Milano sono stati realizzati oltre 200 Startup Safari nelle due giornate di evento, a testimonianza del crescente interesse da parte delle aziende partecipanti. Per i giovani coinvolti, questo significa avere l’opportunità di osservare da vicino il dialogo tra imprese e start up, facilitare incontri e confrontarsi con i protagonisti dell’innovazione italiana e internazionale.

I 30 candidati selezionati avranno accesso gratuito ai contenuti formativi di Smau Academy, la piattaforma di aggiornamento professionale che mette a disposizione workshop, video e podcast dedicati ai principali trend dell’innovazione. L’esperienza potrà inoltre essere riconosciuta come attività valida ai fini dell’ottenimento di crediti formativi universitari, laddove previsto dai singoli percorsi di studio.

Una formula che unisce formazione, orientamento e networking, offrendo ai partecipanti la possibilità di costruire relazioni professionali, comprendere le dinamiche del mercato dell’innovazione e arricchire il proprio percorso formativo con un'attività concreta e ad alto valore aggiunto.