Vocazione al matrimonio e coniugi in difficoltà. A ottobre il summit sulla famiglia con Leone XIV e i vescovi del mondo

Per otto giorni, dal 7 al 14 ottobre 2026, i capi delle Chiese cattoliche orientali sui iuris e i presidenti delle Conferenze episcopali del mondo saranno chiamati, insieme al Papa, a discernere i «passi da compiere per annunciare il Vangelo alle famiglie» di oggi. Al centro del confronto in stile sinodale, convocato dallo stesso Leone XIV in occasione dei dieci anni dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia, ci sarà anche l’accompagnamento di coloro che «hanno fatto l’esperienza della sofferenza, dell’abbandono, della separazione e del divorzio».

Sono cinque i temi principali su cui verteranno i lavori dell'incontro previsto in Vaticano per il prossimo autunno, come si legge nel “Percorso tematico” pubblicato stamattina dalla Sala stampa vaticana e preparato congiuntamente dalla Segreteria generale del Sinodo e dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Dalla riflessione sulla vocazione matrimoniale nei giovani alla missionarietà degli sposi, l’obiettivo, scrivono, «è discernere in che direzione lo Spirito Santo ci sta conducendo oggi, così da riconoscere, sostenere e promuovere ciò che Egli sta già operando nelle famiglie e valorizzarne il contributo alla missione della Chiesa». I giorni di lavoro, si legge nella nota, si configureranno come «uno spazio reale di incontro, di ascolto e di discernimento», con il supporto delle «esperienze vive delle famiglie» e dei «racconti concreti di vita».

Le famiglie oggi: realtà, bellezza e sfide

I vescovi di tutto il mondo, per prima cosa, saranno chiamati a «mettersi in ascolto della vita concreta delle famiglie e dell’esperienza di coloro che le accompagnano, riconoscendo insieme la bellezza dell’amore che prende forma nella quotidianità e le fragilità che spesso la attraversano». Come, ad esempio, «la precarietà del lavoro e della casa, la malattia, la difficoltà dell’educazione dei figli, la solitudine affettiva, la cura dei familiari con disabilità, anziani o non autosufficienti».

I giovani e la scoperta della vocazione matrimoniale

Il secondo passaggio riguarda invece l’ascolto dei giovani e il loro accompagnamento «nella scoperta del valore del matrimonio». In molte parti del mondo, infatti, come si legge nella nota, «i giovani vivono in contesti nei quali si è indebolita la fiducia nella possibilità di costruire un progetto matrimoniale e familiare stabile, a causa di ragioni economiche, sociali e culturali». Nello stesso tempo, però, questi sono «alla ricerca di senso, di testimoni – coppie fedeli e credibili – e di persone capaci di ascoltarli e aiutarli a scoprire la bellezza e la promessa del matrimonio cristiano». Riguardo a questo, tra le domande poste ai partecipanti, c’è anche una riflessione sulla «conversione pastorale» che può aiutare la Chiesa «ad accompagnare le coppie conviventi nel discernimento di un cammino affettivo e familiare maturando la scelta del matrimonio e dell’accoglienza di figli».

La vita matrimoniale. I primi anni di matrimonio: un tempo decisivo

Il terzo spunto per il confronto riguarda la «la vita matrimoniale» e, in particolare, l’accompagnamento delle coppie nei primi anni di matrimonio. Quest’ultima, specificano, è «una fase particolarmente importante per consolidare il legame coniugale e affrontare insieme i cambiamenti che accompagnano l’inizio della vita familiare, come la nascita dei figli e la conciliazione tra famiglia e lavoro dando un senso rinnovato all’amore coniugale e familiare». Un tempo in cui gli sposi «imparano a rileggere continuamente la propria esperienza alla luce del Vangelo, radicando il loro amore in Cristo e maturando nella libertà e nella responsabilità reciproca».

Nelle difficoltà della vita: accompagnare e sostenere

Un’attenzione particolare sarà rivolta «alle coppie e alle famiglie che incontrano, in tutte le fasi della vita matrimoniale, situazioni di difficoltà relazionale, sociale, spirituale», perché «anche il fallimento, la fragilità, la distanza tra ideale e realtà, e la complessità delle situazioni diventano luoghi nei quali riconoscere l’opera della grazia di Dio e accompagnare le persone con rispetto, pazienza e speranza». In questa riflessione si inserirà anche il confronto sui passi da compiere per «costruire comunità cristiane nelle quali coloro che hanno fatto l’esperienza della sofferenza, dell’abbandono, della separazione e del divorzio possano sentirsi realmente ascoltati, partecipi e corresponsabili».

Le famiglie cristiane, soggetti della missione della Chiesa

Non da ultimo il dialogo sulla missionarietà degli sposi e sul contributo delle famiglie all’evangelizzazione. All’interno delle comunità cristiane, infatti, «le coppie hanno un modo peculiare di rispondere alla comune vocazione all’amore» e in un mondo che cambia velocemente, si legge ancora, e «il contributo delle famiglie alla missione della Chiesa è più necessario che mai per sostenere un “apprendistato dell’amore duraturo”, con i benefici che questo genera per la vita personale, ecclesiale e sociale».