Romeo porta Procida negli oceani

Potrebbe sembrare una reazione alla tregua Usa-Iran, in realtà la decisione del Gruppo Nova Marine Carriers, che fa capo alle famiglie Romeo e Gozzi, di investire nei grandi trasporti oceanici è precedente, ma è stata annunciata solo ora, in occasione del 45° della compagnia nata a Procida nel 1981. Fondata da Giovanni Romeo, controlla e gestisce una flotta di più di 120 unità ed occupa il segmento delle navi bulk carrier e cementiere di piccole e medie dimensioni. Ora compie il salto di qualità investendo per la prima volta nel comparto altamente competitivo delle Kamsarmax, cioè le navi comprese fra le 80.000 e le 85.000 tonnellate di portata lorda (dwt). Nova Marine Carriers ha acquisito il controllo di due unità di questo size, la Sider Andromeda, costruita nel 2022 nel cantiere cinese Jiangsu Yangzi-Mitsui Shipbuilding Co e impiegata in prevalenza nel trasporto di cereali; la gemella Sider Antares; entrambe verranno gestite dal nuovo desk panamax di Nova Marine.