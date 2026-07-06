Quel vento di Lampedusa che porta le voci dei migranti e di chi li soccorre

Si dice "venti di guerra", e quanti ne soffiano in questo momento in tante parti del mondo! Si dice anche "venti di pace", quelli che vorremmo tornassero a soffiare in quei territori. Papa Leone si è immerso nel vento di Lampedusa, che trasporta storie di guerra e storie di pace, di morte e di vita. Lo ha fatto materialmente, col suo corpo, salendo sugli scogli della Porta d'Europa. Sullo sfondo, in quel mare che gli occhi del Papa volevano assorbire, ondeggiavano grandi navi grigie militari e le piccole e agili motovedette bianche e rosse della Guardia costiera. Navi da guerra e navi che salvano. Come il vento di Lampedusa che può spingere le barche dei migranti verso la salvezza o respingerle e travolgerle nei tanti, troppi naufragi che abbiamo visto o spesso solo immaginato.

Papa Leone, oltrepassata la Porta, ha sentito sul volto quel vento ed è andato a incontrarlo, salendo sempre più in alto sugli scogli, per fissare meglio lo sguardo verso quel mare, dove soffia il vento africano. Non lo ha affrontato. Si è fatto abbracciare dal vento. Accettando che gli scompigliasse la tonaca bianca, che gli facesse volare via la candida papalina. Un gesto allo stesso tempo umile e potente. Apparentemente leggero, in realtà profondo. Chissà se in quel momento Prevost ha ricordato le parole di Gesù a Nicodemo: «Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito» (Gv 3,6-8). Il vento parla anche a Lampedusa e porta tante voci. Porta gli «Help!» di chi cerca un soccorso, e gli «stai tranquillo, sei salvo», di chi soccorre. Ma porta anche le voci di chi non è stato ascoltato, non è stato soccorso, salvato. «Tante vittime, - e fra loro quante madri, e quanti bambini! - dalle profondità del Mare nostrum gridano non solo al cielo, ma ai nostri cuori», ha ammonito tempo fa proprio papa Leone. Ancora voci.