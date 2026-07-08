Adecco porta il lavoro nelle scuole

"TecnicaMente" ha coinvolto 700 studenti e 25 istituti in otto regioni. Attraverso il suo ecosistema di orientamento, l’azienda ha già avviato stabilmente al lavoro 1.000 giovani in tutta Italia

Si chiude il primo atto della XIII edizione di TecnicaMente, il progetto di Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, nato per mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di indirizzo tecnico e professionale con il mondo produttivo italiano. L’edizione 2026, lanciata verso la finale nazionale di ottobre, ha visto protagonisti 700 studenti su tutto il territorio nazionale, che si sono messi alla prova davanti a oltre 70 aziende. Il tour ha evidenziato l’eccezionale capillarità di TecnicaMente, coinvolgendo le aule di 25 istituti scolastici distribuiti in ben otto regioni: dalla Liguria al Veneto e alla Lombardia al Nord, scendendo lungo l’Emilia-Romagna, la Toscana, l’Abruzzo e il Lazio, fino ad arrivare ai poli tecnici della Campania.

La formula vincente di TecnicaMente si basa sulla concretezza: i ragazzi si sfidano nella presentazione di soluzioni reali commissionate direttamente dalle imprese del territorio per risolvere specifici problemi legati all’ambito produttivo. Supportati dai responsabili tecnici delle aziende in percorsi di affiancamento dedicati, i giovani elaborano le proprie idee dovendo rispettare precisi vincoli di bilancio e di tempistiche. Un modello pratico che, nelle precedenti 12 edizioni, ha coinvolto complessivamente 11.700 studenti e 3.800 aziende.

Tra i talenti che si sono distinti in questa prima fase regionale, spiccano gli studenti che hanno realizzato i seguenti progetti: Bracci robotici autoapprendenti, dell’Istituto Beretta di Lumezzane (Brescia); Semiautomazione della verniciatura di utensili biomedici, dell’Istituto Marco Polo di Colico (Lecco); SignCap – Traduttore di Lis Indossabile, dell’Istituto Majorana di San Lazzaro di Savena (Bologna). Tra tutti i progetti realizzati, otto avranno la possibilità di accedere alla finale nazionale che si terrà ad ottobre, a Milano.

TecnicaMente si inserisce nel più ampio ecosistema di attività di Adecco Education, l’offerta per superiori e Università ideata per fornire ai giovani un senso di concretezza verso i propri studi e combattere la dispersione scolastica. Proprio grazie a questa articolata offerta per istituti superiori e università, nel corso di questi anni Adecco ha effettivamente avviato al lavoro 1.000 giovani, i quali hanno trovato un impiego stabile e coerente con il proprio percorso formativo.