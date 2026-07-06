Corsi estivi su intelligenza artificiale e digitale

Tre delle competenze più richieste dal mercato del lavoro concentrate in due settimane di formazione gratuita on line di alto livello firmata Opit-Open Institute of Technology, l’istituzione accademica fondata da Riccardo Ocleppo e dall’ex ministro Francesco Profumo. Le approfondite e più evolute tematiche di intelligenza artificiale, cloud computing e cybersecurity saranno alla portata di tutti coloro che si iscriveranno al bootcamp From Zero to Tech, in programma dal 13 al 23 luglio 2026, attraverso lezioni digitali in lingua inglese tenute da tre professori di Opiot di fama internazionale: Azadeh Haratiannezhadi (AI researcher, Phd in Cognitive Science) terrà il corso in AI applications, Lokesh Vij (R&D Software Engineer in Broadcom) insegnerà Cloud computing e Tom Vazdar (Cybersecurity Expert e founder di Riskoria) spiegherà i moduli di cybersecurity. Il bootcamp sarà aperto dal professor Profumo e si concluderà con un saluto di Ocleppo.

Il bootcamp si articola in otto sessioni live (17.30 ora italiana), con accesso diretto via Zoom e streaming su YouTube. I materiali verranno resi disponibili anche sulla piattaforma virtuale di Opèit e ogni sessione sarà registrata e accessibile entro 24 ore per chi non riesce a seguire in diretta. La seconda settimana del bootcamp è interamente operativa. Per gli insegnamenti di cloud computing, i partecipanti saranno formati a costruire e produrre un'applicazione web su Aws, con un risultato tangibile al termine della sessione. Per il modulo di AI applications, invece, saranno fornite le competenze per automatizzare task di sicurezza informatica con strumenti AI, con workflow replicabili in contesti professionali reali. Le lezioni di cybersecurity avranno l’obiettivo di mettere in condizione gli studenti di riconoscere phishing generato da AI e deepfake, con demo live e tecniche applicabili da subito.

Tutti i partecipanti che termineranno il bootcamp otterranno un certificato di frequenza rilasciato da Opit.

Il bootcamp è aperto a tutti, poichè non è richiesto alcun background per partecipare, ma è progettato proprio per chi parte da zero in termini di conoscenza e competenza delle discipline più innovative e allo stesso tempo vuole arrivare a capire come queste tecnologie funzionano e come usarle. From Zero to Tech è un modo per rendere accessibile la stessa qualità formativa di OPIT a chi non è ancora pronto o non ha ancora deciso di iscriversi a un percorso formativo più lungo e completo, come un master o una laurea.