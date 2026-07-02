Ecco come si diventa formatori

Nelle organizzazioni si parla sempre più spesso di formazione come leva strategica per lo sviluppo delle persone e della competitività. Molto meno frequentemente ci si interroga su come progettare, gestire e valutare percorsi formativi realmente efficaci. La formazione, infatti, è una disciplina con metodi, strumenti e competenze specifiche che richiedono preparazione e aggiornamento continuo.

È in partenza il 24 settembre 2026 a Milano l’executive master di Este-Scuola d'impresa: Formazione Formatori per Learning & Training Specialist – Diventare specialisti dell’apprendimento e della formazione. Si tratta di un percorso rivolto a chi desidera sviluppare o consolidare competenze oggi sempre più rilevanti per le organizzazioni: progettare interventi formativi efficaci, comprendere i processi di apprendimento, valutare la qualità della formazione e contribuire alla crescita delle persone e dell’impresa.

Il percorso si caratterizza inoltre per una Faculty d'eccellenza, composta da docenti, learning manager, trainer e professionisti che operano quotidianamente in contesti organizzativi complessi, con un approccio fortemente orientato all’esperienza e all'applicazione concreta.

L’executive master è rivolto a responsabili Formazione, Hr manager, Learning & Development Specialist, formatori, consulenti, manager e professionisti coinvolti nella progettazione e gestione di percorsi di sviluppo delle competenze.