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Ecco come si diventa formatori

di Redazione
Parte il 24 settembre a Milano il master per diventare specialisti dell'apprendimento e della formazione
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1 min di lettura
July 2, 2026
Ecco come si diventa formatori
Al via il master per diventare formatori
Nelle organizzazioni si parla sempre più spesso di formazione come leva strategica per lo sviluppo delle persone e della competitività. Molto meno frequentemente ci si interroga su come progettare, gestire e valutare percorsi formativi realmente efficaci. La formazione, infatti, è una disciplina con metodi, strumenti e competenze specifiche che richiedono preparazione e aggiornamento continuo.
È  in partenza il 24 settembre 2026 a Milano  l’executive master di Este-Scuola d'impresa: Formazione Formatori per Learning & Training Specialist – Diventare specialisti dell’apprendimento e della formazione. Si tratta di un percorso rivolto a chi desidera sviluppare o consolidare competenze oggi sempre più rilevanti per le organizzazioni: progettare interventi formativi efficaci, comprendere i processi di apprendimento, valutare la qualità della formazione e contribuire alla crescita delle persone e dell’impresa.
Il percorso si caratterizza inoltre per una Faculty d'eccellenza, composta da docenti, learning manager, trainer e professionisti che operano quotidianamente in contesti organizzativi complessi, con un approccio fortemente orientato all’esperienza e all'applicazione concreta.
L’executive master è rivolto a responsabili Formazione, Hr manager, Learning & Development Specialist, formatori, consulenti, manager e professionisti coinvolti nella progettazione e gestione di percorsi di sviluppo delle competenze.
Qui si può consultare la brochure completa e il programma dettagliato.

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