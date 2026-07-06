4D Sistemi Informatici annuncia il suo primo "Talent Day"

4D Sistemi Informatici, società d Voghera (Pavia), sta affiancando a system integration e cybersecurity anche l’introduzione dell’Ia-Intelligenza artificiale e dei primi robot umanoidi nelle realtà produttive italiane. Mentre l’evoluzione personale e aziendale deve essere guidata da valori condivisi per un progresso tecnologico di ispirazione umanistica: saper fare e saper essere.

La società di Matteo Para ed Emiliano Fortunati conferma ora la natura del proprio brand annunciando la prima edizione del 4D Talent Day, giovedì 16 luglio 2026 nella sede 4D di Voghera in Via Fratelli Kennedy 84.

Il direttore generale Carlo Canevari selezionerà nuove figure professionali condividendo con i candidati una giornata esperienziale e immersiva per valutare, in un contesto vicino alla realtà operativa di 4D, non solo le attuali competenze tecniche delle persone, ma anche capacità di apprendimento, problem solving, empatia, capacità di comunicare, di lavorare in squadra; inoltre, l’attitudine alla organizzazione e alla responsabilità.

I partecipanti dal canto loro potranno approfondire non soltanto i ruoli professionali offerti da 4D, ma anche i valori, il metodo di lavoro e il sistema organizzativo che caratterizzano 4D Sistemi Informatici. Indipendentemente dall'esito della selezione, per tutti sarà un'occasione concreta di orientamento e confronto diretto con professionisti qualificati del settore.

La valutazione finale integrerà risultati quantitativi, osservazioni qualitative da parte dei professionisti di 4D.

L’invito al Talent Day è rivolto a studenti, neolaureati e professionisti interessati alle principali aree aziendali: Technology; Software Development; Area Commerciale; Operations, Organizzazione e Hr.

Le principali posizioni aperte riguardano: It Service Engineer; System Engineer; Sales Account; l’azienda valuterà inoltre profili di interesse per future opportunità professionali.