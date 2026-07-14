Intelligenza artificiale e percorsi innovativi

Reti e Uninettuno propongono un master e un corso di Alta Formazione in partenza il 19 ottobre 2026 per affrontare le sfide della trasformazione digitale

Reti, in collaborazione con Uninettuno, annuncia l’apertura delle iscrizioni a una nuova edizione dei percorsi dedicati allo sviluppo di competenze avanzate in Intelligenza artificiale e Data Science: il master universitario di I livello e il corso di Alta Formazione. Entrambi in partenza il 19 ottobre 2026, in modalità blended tra la didattica a distanza dell’Università telematica e una settimana in presenza presso il Campus Reti di Busto Arsizio (Varese).

I percorsi formativi si distinguono per una struttura che combina teoria e applicazione concreta, con moduli dedicati alle principali tecnologie e metodologie dell’Ia-Intelligenza artificiale. In particolare, con il modulo dedicato all’Ia Generativa sarà possibile esplorare i Modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM), il Prompt Engineering e tecniche avanzate come la generazione di dataset sintetici, acquisendo familiarità con strumenti sempre più centrali nei contesti aziendali. L’approccio didattico prevede, inoltre, esercitazioni pratiche in ambiti quali il Nlp-Natural language processing, computer vision e document intelligence.

Partecipando ai percorsi, gli iscritti svilupperanno competenze pratiche e teoriche essenziali per diventare professionisti esperti nel campo, partendo da una panoramica sui concetti fondamentali della data engineering, delle analisi avanzate e dell’Intelligenza Artificiale, fino ad affrontare i principi della Data Governance e delle principali piattaforme per la gestione dei dati, come Hadoop. Il percorso approfondisce, inoltre, strumenti e framework chiave quali MapReduce, YARN e database NoSQL, fornendo una visione completa dell’ecosistema dei big data. L’obiettivo è quello di accompagnare i partecipanti nello sviluppo di competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, rispondendo concretamente alle esigenze delle aziende che sempre più investono in soluzioni data-driven.

Michele Lucioni, amministratore delegato e direttore generale di Reti, ha dichiarato: «L’Intelligenza artificiale non è più una tecnologia del futuro, ma una competenza chiave per il presente. Con questi percorsi vogliamo formare professionisti capaci non solo di comprendere le potenzialità dei dati e dell’AI, ma soprattutto di applicarle concretamente nei contesti aziendali. La collaborazione con l’Università Uninettuno ci permette di unire solidità accademica e visione industriale, offrendo un percorso formativo di alto livello, orientato alle reali esigenze del mercato. Investire nella formazione oggi significa costruire il valore e la competitività di domani».

Il master prevede un impegno complessivo di 1.500 ore distribuite nell’arco di un anno, articolate tra lezioni frontali, attività pratiche come project work, esperienza di stage o tirocinio e studio individuale. Al termine del percorso, i partecipanti conseguono 60 crediti formativi universitari (CFU) e ottengono il diploma di master di I livello in Data Science e Intelligenza Artificiale, a certificazione delle competenze acquisite. Il corso di Alta Formazione prevede, invece, un impegno complessivo di 1125 ore, con il conseguimento di 45 crediti formativi universitari (CFU), offrendo un percorso più flessibile e accessibile anche a chi non possiede una laurea. Entrambi i percorsi garantiscono la possibilità di stage, rappresentando un’opportunità concreta di applicare sul campo le competenze acquisite e favorire l’ingresso nel mondo del lavoro.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, consultare i seguenti link: