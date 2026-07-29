Palio di Siena, alla ricerca di oltre 100 addetti all'accoglienza

Un’opportunità di lavoro per chi desidera vivere da protagonista una delle manifestazioni storiche più conosciute al mondo. Randstad Services, la società del Gruppo Randstad che offre servizi specializzati per la gestione delle attività in outsourcing, ha avviato la selezione per oltre 100 addetti all'accoglienza del Palio di Siena che si correrà il 16 agosto 2026. La ricerca è rivolta a persone dinamiche e orientate al contatto con il pubblico, che - entrando a far parte di un team dedicato e collaborando con il responsabile di riferimento (Capo Cancello) - saranno impegnate, nell'attività di accoglienza degli spettatori e supporto agli accrediti, informazione logistiche e orientamento, supporto nella gestione dei flussi di pubblico in entrata e uscita dalla venue.

Il personale sarà impiegato dal 13 al 16 agosto in turni mattutini e pomeridiani di 3-5 ore, fino al culmine dell'evento di domenica pomeriggio con la storica corsa equestre tra le Contrade in Piazza del Campo. Complessivamente, saranno impiegati 50 addetti al mattino e circa 105 al pomeriggio per ogni giornata. L'inserimento avverrà con contratto a chiamata, modulato in base alle disponibilità del candidato. I nuovi inseriti lavoreranno a stretto contatto con lo staff già operativo durante l'evento di luglio, beneficiando della loro esperienza sul campo

Sono richiesti profili anche senza esperienza con caratteristiche di intraprendenza, spirito di adattamento, predisposizione al lavoro in team, capacità di contatto con il pubblico, oltre che buona conoscenza della lingua inglese (la conoscenza di altre lingue è requisito preferenziale ma non obbligatorio).