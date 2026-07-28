A sostegno di start up e pmi innovative "verdi"

Sostenere start up e piccole imprese innovative impegnate nella transizione ecologica, mettendo in rete aziende, investitori ed esperti. È l'obiettivo dell'incontro promosso a Milano da Intesa Sanpaolo Assicurazioni, dedicato agli strumenti per accompagnare la crescita di realtà attive nello sviluppo di soluzioni a basso impatto ambientale. L'iniziativa rientra nel progetto In action Esg climate, integrato dal 2025 nel programma Up2Stars di Intesa Sanpaolo, che nelle tre edizioni precedenti ha raccolto oltre 350 candidature da parte di start up e pmi italiane. Il percorso ha già assegnato 1,75 milioni di euro di contributi a sostegno dei progetti selezionati.

«Queste imprese svolgono un ruolo cruciale nell'accelerare l'innovazione e la sostenibilità del tessuto economico», ha spiegato Virginia Borla, amministratrice delegata e direttrice generale di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, sottolineando la volontà di «affiancarle nel loro percorso di crescita» e nella gestione dei rischi. All'incontro hanno partecipato oltre 100 tra imprese, investitori e rappresentanti del mondo dell'innovazione, con un confronto sulle opportunità finanziarie e operative legate alla transizione ecologica.

«Proteggere le imprese oggi significa anche aiutarle a stare al passo con i tempi, sostenendole nella ricerca di nuove strade e nuovi mercati per garantire la continuità operativa - ha detto l'ad -. Vogliamo accompagnare le imprese in tutte le fasi della loro vita: da quando nascono, attraverso programmi come questo, fino alla crescita e agli investimenti, sapendo di poter contare su un partner nella gestione dei rischi». Secondo Borla, il sostegno passa anche dal welfare aziendale e dalla capacità di attrarre e trattenere il capitale umano, una delle sfide più rilevanti per le imprese: «Accompagnarle significa esserci sia nella fase di sviluppo sia in quella di mantenimento».