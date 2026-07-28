Così cresce la competitività delle aziende

Una dote di 150 milioni di euro nel triennio 2026-2029, finanziata dalle Camere di commercio, ma che sarà integrata con ulteriori fondi regionali, per sostenere la transizione digitale e verde delle imprese. È partito il nuovo bando Voucher Doppia Transizione dei Pid-Punti impresa digitale delle Camere di commercio. Obiettivo: accompagnare le piccole e medie imprese con azioni di assistenza e finanziamenti fino a un massimo del 70% delle spese sostenute per l’acquisto di tecnologie, formazione e consulenza, con un focus sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale e sul passaggio al modello Transizione 5.0.

L'iniziativa rientra nel percorso avviato nel 2017 dal ministero delle Imprese e del Made in Italy assieme a Unioncamere, ai Competence Center e ai Digital Innovation Hub. Ad oggi, la rete dei Pid, presenti in ogni Camera di commercio, ha assistito con iniziative di informazione e formazione un milione di piccole e medie imprese. Il sistema camerale inoltre ha mobilitato finora circa 325 milioni di euro in voucher che hanno raggiunto oltre 40mila imprese. L'analisi di Unioncamere, con il supporto tecnico di Dintec, quantifica l’impatto dell’azione dei Pid in una crescita della maturità digitale delle aziende, salita dell’8% dal 2019 a oggi.

«In questi anni i Pid sono diventati il canale privilegiato di accesso all'innovazione per le imprese, in particolare le micro e piccole imprese - spiega il segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli -. I voucher che Il bando nazionale del sistema camerale mette a disposizione, daranno un sostegno alle Pmi per introdurre in azienda le nuove tecnologie della intelligenza artificiale».

L’ impegno del sistema camerale in termini di risorse è stato crescente: dopo i quasi 40 milioni di euro stanziati nel 2020, i contributi concessi dalle Camere di commercio per voucher hanno raggiunto i 50 milioni di euro nel 2024. Parallelamente, il numero di imprese annualmente assistite dai Pid è notevolmente aumentato, passando dalle oltre 30mila del primo anno di attività alle oltre 150mila del 2025 su tutto il territorio nazionale.

Il risultato concreto di questa attività si coglie dall’aumento dell’8% della maturità digitale delle imprese. Questa viene misurata attraverso il Self i4.0, strumento di assessment della rete PID, ora aggiornato per essere comparabile con il Dma (Digital Maturity Assessment) degli European Digital Innovation Hubs, lo strumento ufficiale della Commissione Europea per valutare il livello di digitalizzazione di PMI e Pubbliche Amministrazioni.

Tra le novità del nuovo piano triennale, l’avvio degli AI-Lab, laboratori territoriali dedicati all'introduzione guidata dell'intelligenza artificiale nelle aziende.

Oltre ai contributi economici, la nuova programmazione prevede il prosieguo delle azioni di informazione e formazione realizzate dai PID, e l'orientamento, laddove vi siano le necessità, verso partner tecnologici qualificati, grazie alla sinergia ormai consolidata tra Camere di Commercio, Competence Center ed European Digital Innovation Hub.

Le date di concessione e chiusura del bando saranno definite a livello locale dalle Camere di commercio, che gestiranno direttamente l’erogazione dei voucher. Il bando e tutte le informazioni utili alla presentazione delle domande sono disponibili su: