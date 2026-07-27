I teatri sociali di Umbria e Marche entrano nei Patrimoni Unesco

Tra i nuovi siti del patrimonio dell'umanità annunciata ieri dall'Unesco figurano i cosiddetti teatri italiani "di condominio": una serie di strutture di proprietà collettiva, finanziate sia da fondi pubblici che privati, edificate nell'Italia centrale tra il XVIII e il XIX secolo. Dal punto di vista architettonico, queste strutture rappresentano il neoclassicismo pur presentando influenze del tardo Barocco e hanno permesso alle autorità locali e ai cittadini di collaborare alla loro costruzione. Questo sistema ha favorito la crescita di una vasta rete culturale, offrendo nuovi spazi alla borghesia emergente e ampliando l'accesso del pubblico alle arti performative. Situati nel cuore dei centri storici, questi edifici sono diventati importanti centri di aggregazione sociale, ha osservato l'organizzazione. Questo l'elenco dei teatri iscritti: Teatro Angelo Mariani, Sant'Agata Feltria; Teatro Pergolesi, Jesi; Teatro Ventidio Basso, Ascoli Piceno; Teatro Serpente Aureo, Offida; Teatro dell'Aquila, Fermo; Teatro Lauro Rossi, Macerata; Teatro Feronia, San Severino Marche; Teatro Gentile da Fabriano, Fabriano; Teatro Bramante, Urbania; Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, Spoleto.

Anche l'opera dell'architetto finlandese Alvar Aalto, uno degli architetti più influenti del XX secolo, è stata dichiarata patrimonio dell'umanità durante la cerimonia. Il complesso architettonico, composto da 13 strutture civiche, comunitarie e residenziali sparse in tutto il Paese nordico, esemplifica il movimento moderno e la sua risposta ai bisogni sociali. In Asia, il castello di Alamut, situato sui monti Alborz nel nord dell'Iran, è stato aggiunto alla lista del patrimonio mondiale. La delegazione iraniana, che ha dichiarato durante un intervento trasmesso in diretta streaming che questa rete fortificata simboleggia la resilienza e la resistenza del Paese, ha colto l'occasione per denunciare i danni ai monumenti protetti nel contesto del conflitto in corso con gli Stati Uniti. Tra gli altri siti aggiunti alla lista figurano il corridoio di migrazione terrestre degli animali Boma-Badingilo nel Sud Sudan; le antiche capitali giapponesi di Asuka e Fujiwara; l'architettura modernista di Tashkent, capitale dell'Uzbekistan; e le piantagioni agricole coloniali di São Tomé e Príncipe.

Anche il Monte Olimpo in Grecia e le spiagge della Normandia, nel nord della Francia teatro dello sbarco degli alleati verso la fine della Seconda guerra mondiale, sono stati inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura ha preso questa decisione ieri durante la sua assemblea annuale. L'Unesco ha sottolineato come la montagna più alta della Grecia, dove gli antichi Greci credevano risiedessero gli dei dell'Olimpo, sia diventata un fulcro della loro mitologia, oltre a vantare imponenti formazioni geologiche. Per quanto riguarda la Francia, l'agenzia dell'Onu ha designato come patrimonio mondiale le storiche spiagge dello sbarco del D-Day. Questi luoghi conservano ancora testimonianze degli eventi del 1944, come batterie di artiglieria e rifugi della Resistenza.