Collocamento mirato, Orienta acquisisce Abile Job

In Italia il tema dell'inserimento lavorativo delle persone appartenenti alle categorie protette riguarda un bacino significativo di lavoratori e rappresenta una delle sfide più rilevanti per le imprese. La legge 68/1999 ha introdotto il principio del collocamento mirato, un modello che non si limita all'obbligo di assunzione, ma punta a individuare il miglior incontro possibile tra capacità della persona, competenze professionali ed esigenze organizzative dell'azienda. La normativa prevede quote di riserva per i datori di lavoro pubblici e privati: un lavoratore con disabilità per le aziende tra 15 e 35 dipendenti, due lavoratori per quelle tra 36 e 50 dipendenti e una quota pari al 7% dei lavoratori occupati per le imprese con oltre 50 dipendenti. Secondo la Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 68/1999, il sistema del collocamento mirato coinvolge ogni anno centinaia di migliaia di persone iscritte negli elenchi territoriali e registra un progressivo aumento degli avviamenti, pur con differenze significative tra territori e generi. La Relazione evidenzia inoltre come restino centrali il rafforzamento dei servizi di accompagnamento, il matching tra competenze e posizioni disponibili e il superamento di un approccio puramente adempitivo da parte delle aziende.

In questo ambito Orienta, tra le principali Agenzie per il lavoro italiane e prima del settore ad aver assunto nel 2021 lo status di Società Benefit, acquisisce Abile Job, realtà nata a Torino e specializzata nell'inserimento lavorativo delle persone appartenenti alle categorie protette. L'operazione rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di crescita del Gruppo, che amplia così la propria offerta di servizi ad alto valore aggiunto in un ambito destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale nelle politiche di sviluppo delle imprese. Attiva dal 1993, Orienta conta oggi un fatturato di Gruppo di oltre 300 milioni di euro, una rete di 75 filiali in Italia e una presenza internazionale in Polonia, Svizzera, Repubblica Ceca e Ungheria. Con l'ingresso di Abile Job, Orienta rafforza le proprie competenze nel collocamento mirato, mettendo a sistema un'esperienza maturata in oltre dieci anni di attività nel favorire l'incontro tra il talento delle persone con disabilità e le esigenze delle aziende.

Fondata a Torino, Abile Job ha sviluppato un modello innovativo che pone al centro la persona, le sue competenze e il suo potenziale, accompagnando candidati e imprese lungo tutto il percorso di inserimento lavorativo. Accanto alle attività di recruiting, la società ha promosso percorsi di formazione, consulenza e sensibilizzazione rivolti alle organizzazioni, contribuendo alla diffusione di una cultura dell'inclusione capace di generare valore sia per le persone sia per il sistema produttivo. Oltre 500 persone hanno preso parte ai percorsi sviluppati da Abile Job. Di queste, circa 200 sono state accompagnate direttamente all'inserimento lavorativo, mentre altre 300 hanno trovato occupazione attraverso progettualità realizzate con aziende partner. Un impatto che va oltre il numero delle assunzioni e si misura nella capacità di costruire contesti lavorativi più accessibili, inclusivi e attenti alla valorizzazione delle competenze.

«Con questa acquisizione Orienta compie un ulteriore passo nel proprio percorso di crescita e specializzazione - spiega Giuseppe Biazzo, amministratore delegato di Orienta -. L’inclusione lavorativa rappresenta oggi una delle sfide più importanti per il mondo delle imprese. Non si tratta soltanto di rispondere agli obblighi previsti dalla normativa, ma di riconoscere il valore delle competenze e delle diversità come fattori di innovazione, competitività e crescita sostenibile. Abile Job ha costruito in questi anni un patrimonio di professionalità, esperienze e relazioni che intendiamo valorizzare, mettendolo a disposizione di un numero sempre maggiore di aziende e di persone. Insieme vogliamo contribuire a costruire un mercato del lavoro più equo, capace di offrire opportunità reali e di generare valore per l'intero sistema economico».