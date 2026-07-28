Ecco come si formano i futuri piloti di Aeroitalia

Aeroitalia, Aeroitalia Aviation Academy e Urbe Aero Flight Academy annunciano l’avvio di un progetto di collaborazione strategica finalizzato alla selezione e alla formazione dei futuri piloti della compagnia. L’accordo individua Urbe Aero Flight Academy come scuola di riferimento per la formazione ab initio di cadetti destinati a un percorso progressivo verso Aeroitalia, attraverso un modello strutturato di selezione, addestramento, monitoraggio delle performance e successivo inserimento operativo. La partnership nasce in una fase di forte sviluppo per Aeroitalia, compagnia italiana in espansione, che opera una flotta composta da 15 Boeing 737 NG, 2 ATR 72-600 e 2 Embraer, con l’ingresso previsto di 5 Boeing 737 MAX 8 a partire da febbraio 2027. Il progetto si articola in due iniziative principali.

Atpl Mentored Cadet Programme

Il primo progetto riguarda la creazione di un Atpl Mentored Cadet Programme, costruito sul modello dei più evoluti programmi cadet europei. Il primo Atpl Mentored Cadet Programme Aeroitalia prenderà il via presso Urbe Aero Flight Academy giovedì 15 ottobre, mentre le selezioni dei candidati inizieranno il 1° settembre. I candidati saranno selezionati congiuntamente da Urbe Aero Flight Academy e Aeroitalia Aviation Academy attraverso un processo strutturato che comprenderà prove on line con la suite Symbiotics Adapt, group exercise e colloqui in presenza presso la sede di Aeroitalia Aviation Academy. Il percorso Atpl Integrato sarà svolto interamente presso Urbe Aero Flight Academy, mentre le successive fasi di APS MCC e Type Rating saranno gestite secondo un modello coordinato con Aeroitalia Aviation Academy. Aeroitalia, in qualità di compagnia aerea, potrà quindi inserire i cadetti selezionati in un percorso operativo iniziale finalizzato al raggiungimento delle prime 500 ore di volo su aeromobili Boeing 737, subordinatamente al mantenimento di oggettivi standard di performance durante l’intero percorso formativo. Al termine di questa fase, alcuni cadetti potranno proseguire la propria carriera all’interno di Aeroitalia, mentre altri potranno presentarsi sul mercato come piloti Direct Entry con esperienza operativa e background addestrativo di eccellenza.

Aps Mcc + Type Rating Candidate Pipeline

Il secondo progetto prevede la creazione di una pipeline dedicata a candidati provenienti dal percorso tradizionale Atpl, anche già in fase avanzata o a percorso completato. Urbe Aero Flight Academy proporrà ad Aeroitalia Aviation Academy candidati selezionati e monitorati nel corso dell’addestramento. Aeroitalia Aviation Academy li valuterà attraverso il rendimento conseguito durante il percorso Atpl, la suite online Symbiotics Adapt, group exercise e colloquio in presenza. I candidati ritenuti idonei saranno avviati al percorso Aps Mcc + Type Rating, con Aps Mcc su simulatore B737 Max Fnpt II Aps Mcc certificato Enac e successivo Type Rating sotto il presidio di Aeroitalia Aviation Academy. Anche in questo caso, l’accesso alla successiva fase operativa sarà subordinato al mantenimento degli standard richiesti durante Aps Mcc e Type Rating, oltre che alle ordinarie verifiche previste dalla compagnia.

Un modello orientato alla qualità

La collaborazione tra Aeroitalia, Aeroitalia Aviation Academy e Urbe Aero Flight Academy nasce con l’obiettivo di creare un modello di formazione orientato alla qualità, alla selezione reale dei candidati e alla progressiva integrazione tra scuola di volo, Academy di Compagnia e Operatore aereo. Ma non solo: questa partnership va oltre l'intesa commerciale, rappresentando l'appartenenza ad una "visione comune" per un fattivo investimento nel futuro dell'aviazione e nella formazione dei professionisti di domani. La condivisione di valori fondamentali quali la sicurezza, la qualità e la professionalità potranno rappresentare un ponte concreto tra la formazione ed il mondo del lavoro, perché quando formazione ed industria lavorano insieme, si crea valore per tutto il settore. La grande positività del progetto risiede infine nell'opportunità fornita agli studenti di partecipare ad un percorso formativo chiaro, meritocratico ed orientato alle esigenze reali di una Compagnia Aerea come Aeroitalia con un contatto diretto con professionisti del settore e con un potenziale e concreto sbocco professionale.