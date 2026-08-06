Le giovani imprese innovative si sfidano

Italia conta oltre 12mila start up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese. Un numero che racconta un ecosistema vivo, ma anche sempre più competitivo: il tema non è solo nascere, ma riuscire a emergere in una fase in cui servono reti, visibilità, confronto con investitori e occasioni concrete per raccontare cosa si sta costruendo. È in questo spazio intermedio, tra l’idea appena nata e la scaleup già strutturata, che nasce Founders Cove, l’evento dedicato a founder, aspiranti imprenditori e start up in programma il prossimo 13 e 14 novembre, al Superstudio Village di Milano. Non basta più avere una buona idea per fare impresa. In un ecosistema italiano che continua a popolarsi di nuove realtà innovative, il vero passaggio critico arriva quando un progetto supera la fase iniziale e deve iniziare a farsi vedere, misurare e riconoscere dal mercato. Secondo il cruscotto del Mimit-Ministero delle Imprese e del Made in Italy sugli indicatori statistici delle imprese innovative, l’containnovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese. Un numero che racconta un ecosistema vivo, ma anche sempre più competitivo: il tema non è solo nascere, ma riuscire a emergere in una fase in cui servono reti, visibilità, confronto con investitori e occasioni concrete per raccontare cosa si sta costruendo. È in questo spazio intermedio, tra l’idea appena nata e lagià strutturata, che nasce Startup Showcase , la nuova iniziativa promossa da Startup Geeks , realtà italiana attiva nell’affiancamento a fondatori e start up innovative attraverso programmi di incubazione, accelerazione e consulenza imprenditoriale, all’interno di, l’evento dedicato a founder, aspiranti imprenditori e start up in programma il prossimo, al Superstudio Village di

Fino al 28 agosto, i progetti in fase iniziale già attivi potranno candidarsi per accedere a un percorso di visibilità che porterà 20 realtà selezionate a presentarsi on line a settembre e cinque finaliste sul palco di Founders Cove, davanti a founder, investitori, partner e player dell’ecosistema. Tra i giudici Andrea Bellini, Founder & Professor di Alpha Venture, Edmondo Sparano, Chief Digital Officer di Zest e Sasha Komarevych, Portfolio Manager di B4i, Marco Streparava ceo di Potakoi, Lisa Di Sevo, Managing Partner & ceo di PranaVentures, Daniela Castegnaro, Venture Partner, Head of M&A Mamazen.

In palio per la start up vincitrice ci sono 5mila euro in denaro, il titolo di Best Early Stage Startup 2026 e sarà supportata in una attività di comunicazione strutturata da parte di Lever Pr, agenzia di pubbliche relazioni, spinoff di Startup Geeks, pensata per integrare la comunicazione all’interno delle strategie di crescita delle imprese. A questi riconoscimenti si aggiungono ulteriori premi in servizi messi a disposizione dai partner EmmeStudio, Startax, Actipowered, UnoQuattro, Scalable, WebM e Milano Notai per un valore di oltre 33mila euro.