Da Napoli alla Dakar, storia di formazione e lavoro

Dal percorso di formazione alla Dakar, fino al grande schermo: il docufilm NapoliDakar – A Road to Employment è stato presentato alla 56esima edizione del Giffoni Film Festival, che aveva come tema ufficiale Le Cose Impossibili. Prodotto da Audiovisual Napoli Hub in collaborazione con Upside Production e diretto da Andrea De Rosa e Yulan Morra, il docufilm ripercorre le tappe del progetto di formazione e inserimento al lavoro rivolto a giovani provenienti da contesti di marginalità economica e sociale di Napoli, culminato con la partecipazione alla Dakar 2025. A raccontare il progetto, i promotori e i suoi protagonisti: Ernesto Albanese, presidente di Altra Napoli EF; Andrea De Rosa, regista del docufilm e coordinatore di Audiovisual Napoli Hub; Damiano Lipani, fondatore di Lipani Legal & Tax e promotore del progetto; Pasquale Calemme, direttore della Scuola del Fare, insieme ai protagonisti Emmanuel Buonaurio, Gaetano Avella e Antonio Massa.

Il progetto, che nasce intorno a un evento sportivo, unisce formazione tecnica e inserimento lavorativo in due settori ad alta richiesta di competenze, l'automotive e l'audiovisivo, con l’obiettivo di offrire ai giovani strumenti concreti per costruire il proprio futuro professionale e generare un impatto positivo nelle comunità di provenienza: la formazione diventa un motore di inclusione sociale, aprendo nuove prospettive a giovani con scarse opportunità di accesso al mercato del lavoro.

Il valore distintivo dell'iniziativa risiede nella collaborazione tra realtà del Terzo settore, imprese e professionisti che hanno trasformato una delle competizioni più impegnative al mondo in un laboratorio di crescita, inclusione e occupazione: Altra Napoli, che da 20 anni lavora a progetti di rigenerazione urbana e culturale attraverso il rilancio di quartieri in situazioni di fragilità economica e sociale; Fondazione Alberto e Franca Riva, impegnata nel contrasto al disagio sociale e nella creazione di opportunità formative e lavorative per giovani a rischio di marginalità, Lipani Legal & Tax, già co-sponsor alla Dakar 2024 e promotore della partecipazione alla Dakar 2025 con un equipaggio formato dal fondatore Damiano Lipani e Stefano Crementieri, e R TEAM, gruppo di esperti nel Motorsport e nei raid-rally estremi, ha partecipato a 18 edizioni della Dakar e nel 2025 ha schierato otto equipaggi.

Un elemento innovativo del progetto è la sinergia tra Scuola del Fare, che forma giovani destinati alle aziende dell'automotive, e Audiovisual Napoli Hub, programma dedicato ai Neet interessati alla produzione cinematografica e audiovisiva. Da questa collaborazione sono nati sia il percorso professionale di Emmanuel Buonaurio, Gaetano Avella e Simone Azzurro, specializzati nella riparazione dei veicoli a motore, sia il lavoro di Roberta Rossini e Antonio Massa, che hanno documentato l'intera esperienza attraverso il docufilm.

Più di un progetto formativo, NapoliDakar – A Road to Employment è un ponte tra Napoli e un contesto internazionale: un'esperienza capace di offrire competenze, lavoro e nuove prospettive a giovani che troppo spesso ne sono esclusi. Una vera "Dakar" di crescita personale e professionale, che dimostra come sport e formazione possano diventare un concreto motore di cambiamento sociale.