Ecco come diventare investigatore forense

In un contesto economico sempre più esposto a rischi geopolitici, reputazionali e operativi, conoscere davvero il proprio interlocutore è diventato essenziale. È su questo terreno che si sta affermando, anche in Italia, la "business intelligence" in senso strategico

In un contesto economico sempre più esposto a rischi geopolitici, reputazionali e operativi, conoscere davvero il proprio interlocutore è diventato essenziale. È su questo terreno che si sta affermando, anche in Italia, la business intelligence in senso strategico: un’attività ancora poco visibile, ma sempre più centrale per imprese e istituzioni. A prima vista potrebbe sembrare una semplice raccolta di informazioni. In realtà è molto di più: è un processo strutturato che consente di analizzare contesti, soggetti e relazioni per supportare decisioni consapevoli. Chi opera in questo ambito non si limita a cercare dati, ma li verifica, li collega e li interpreta, ricostruendo scenari spesso complessi e non immediatamente leggibili.

«Il suo lavoro si colloca in momenti chiave della vita aziendale: operazioni straordinarie, ingresso in nuovi mercati, controlli antiriciclaggio, gestione di crisi o contenziosi - spiega Marianna Vintiadis, partner di Forensic Investigations & Intelligence Rsm -. In queste situazioni, la capacità di anticipare criticità e individuare segnali deboli può fare la differenza tra un investimento solido e un rischio non calcolato. Negli ultimi anni questo ambito si è evoluto profondamente. Non si limita più a intervenire in presenza di dubbi o anomalie, ma opera sempre più in chiave preventiva, integrandosi nei processi di risk management e compliance. La business intelligence diventa così uno strumento di tutela e di indirizzo strategico, contribuendo a rafforzare la qualità delle decisioni e la resilienza delle organizzazioni».

Il contesto spiega questa trasformazione. Globalizzazione, instabilità geopolitica e crescente attenzione ai temi Esg hanno ampliato lo spettro dei rischi. Accanto a quelli finanziari, emergono con forza rischi reputazionali, etici e di filiera. In questo scenario, la disponibilità di informazioni non è più il problema: lo è la loro affidabilità, rilevanza e corretta interpretazione.

«Anche il mercato riflette questa evoluzione - aggiunge -. A livello internazionale, la domanda di servizi di intelligence, due diligence investigativa e analisi del rischio è in crescita costante, trainata dalla necessità di operare in contesti sempre più complessi. Grandi gruppi, fondi di investimento e istituzioni finanziarie sono i principali utilizzatori, ma cresce l’interesse anche da parte di imprese di dimensioni più contenute. In Italia il settore è in espansione, seppure ancora meno strutturato rispetto ad altri Paesi. La crescente attenzione alla compliance, alla prevenzione dei reati d’impresa e alla gestione dei rischi reputazionali sta favorendo la diffusione di questi servizi. Tuttavia, permane una certa distanza culturale: la business intelligence è ancora percepita come attività straordinaria, più che come leva ordinaria di gestione».

Diventare professionisti in questo ambito richiede un percorso eterogeneo. Le provenienze sono diverse – giuridiche, economiche, politologiche – spesso integrate da esperienze in ambito investigativo, consulenziale o istituzionale. A queste si affiancano competenze specifiche: tecniche di ricerca avanzata, analisi delle fonti aperte, capacità di verifica delle informazioni, conoscenza dei contesti normativi e internazionali.

I profili più solidi si distinguono anche per un percorso universitario brillante e per una forte apertura internazionale. La padronanza di due o più lingue è spesso un requisito imprescindibile, così come la capacità di muoversi tra fonti e contesti culturali diversi, elementi che consentono di accedere a informazioni più ampie e di interpretarle con maggiore profondità.

Accanto alle competenze tecniche, sono fondamentali qualità trasversali: pensiero critico, riservatezza, capacità di sintesi e attitudine a lavorare in contesti complessi e talvolta sensibili. Non si tratta solo di raccogliere informazioni, ma di costruire conoscenza affidabile, utile e tempestiva per chi deve decidere.

«Forse è proprio questo l’aspetto più interessante di un’attività ancora poco raccontata. In un tempo in cui le informazioni sono sovrabbondanti, ma non sempre attendibili, la business intelligence aiuta a distinguere ciò che è rilevante da ciò che è fuorviante, contribuendo a ridurre l’incertezza. Non è un caso che questo approccio stia trovando spazio anche nei temi legati alla governance e alla responsabilità d’impresa. Perché decisioni più informate significano anche maggiore consapevolezza dei rischi e delle implicazioni. E in questo equilibrio tra opportunità e cautela, la business intelligence è destinata a diventare un alleato sempre più strategico», conclude.