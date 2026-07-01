Domus Academy, borse di studio con il Comune di Milano
di Redazione
La scuola internazionale di eccellenza nei settori del design e della moda rinnova il proprio impegno nel sostenere i giovani talenti. Domande entro il 17 luglio
1 min di lettura
July 1, 2026
Domus Academy, scuola internazionale di eccellenza nei settori del design e della moda, in collaborazione con il Comune di Milano, rinnova il proprio impegno nel sostenere i giovani talenti italiani attraverso l’iniziativa “Patto per il Lavoro”. L’obiettivo è offrire ai migliori candidati l’opportunità di intraprendere o proseguire il proprio percorso formativo in un ambiente internazionale e orientato all’innovazione.
Fino a sei borse di studio per l’eccellenza
Il concorso, valido per le ammissioni ai master accademici (60 ECTS) di febbraio 2027, mette a disposizione fino a sei borse di studio che copriranno interamente la retta universitaria dei programmi dell’area di design, moda e business.
Milano: città delle opportunità e dell’educazione
Il progetto si inserisce nella visione di Milano come città che investe sul talento e sulla conoscenza, promuovendo un modello di alta formazione accessibile e di qualità. Attraverso questo impegno congiunto, Domus Academy e il Comune di Milano intendono ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, sostenendo la crescita di una nuova generazione di professionisti capaci di coniugare creatività, visione e competenze strategiche.
Chi può partecipare
Il concorso è aperto ai candidati italiani con una laurea di primo livello – o in procinto di conseguirla – nei settori di moda, design, architettura, arti visive, comunicazione o business.
Scadenza: 17 luglio 2026
Come candidarsi
Scaricando il bando e l’application form da questi link e inviando la documentazione necessaria all’indirizzo competitions@domusacademy.it.
Scaricando il bando e l’application form da questi link e inviando la documentazione necessaria all’indirizzo competitions@domusacademy.it.
Bando Daxmi: https://www.domusacademy.com/wp-content/uploads/2026/02/Bando-Borse-di-studio-DAxMI-feb27.pdf;
© RIPRODUZIONE RISERVATASeguici anche su Google Discover di Avvenire