Domus Academy, borse di studio con il Comune di Milano

Comune di Milano, rinnova il proprio impegno nel sostenere i giovani talenti italiani attraverso l’iniziativa “Patto per il Lavoro”. L’obiettivo è offrire ai migliori candidati l’opportunità di intraprendere o proseguire il proprio percorso formativo in un ambiente internazionale e orientato all’innovazione. Domus Academy , scuola internazionale di eccellenza nei settori del design e della moda, in collaborazione con il, rinnova il proprio impegno nel sostenere i giovani talenti italiani attraverso l’iniziativa “Patto per il Lavoro”. L’obiettivo è offrire ai migliori candidati l’opportunità di intraprendere o proseguire il proprio percorso formativo in un ambiente internazionale e orientato all’innovazione.

Fino a sei borse di studio per l’eccellenza

Il concorso, valido per le ammissioni ai master accademici (60 ECTS) di febbraio 2027, mette a disposizione fino a sei borse di studio che copriranno interamente la retta universitaria dei programmi dell’area di design, moda e business.

Milano: città delle opportunità e dell’educazione

Il progetto si inserisce nella visione di Milano come città che investe sul talento e sulla conoscenza, promuovendo un modello di alta formazione accessibile e di qualità. Attraverso questo impegno congiunto, Domus Academy e il Comune di Milano intendono ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro, sostenendo la crescita di una nuova generazione di professionisti capaci di coniugare creatività, visione e competenze strategiche.

Chi può partecipare

Il concorso è aperto ai candidati italiani con una laurea di primo livello – o in procinto di conseguirla – nei settori di moda, design, architettura, arti visive, comunicazione o business.

Scadenza: 17 luglio 2026