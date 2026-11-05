Domus Academy, a un anno dalla laurea il 91% trova lavoro

La capacità di assorbimento del mercato del lavoro si conferma uno dei principali parametri di scelta per gli studenti e di valutazione dei percorsi post-laurea attivati dalla Domus Academy. In questo quadro si inseriscono i risultati della Employment Survey 2026, condotta da Ipsos Doxa su un campione di diplomati della scuola internazionale di alta formazione nel campo del design e della moda, con un tasso di risposta pari al 77%. Dall’analisi emerge che il 91% dei rispondenti ha trovato impiego entro un anno dal conseguimento del titolo, percentuale che sale al 93% per i programmi Dual Award (a doppio accreditamento presso il Mur e la Regent’s University London). Il 90% degli intervistati si ritiene soddisfatto o molto soddisfatto dell’attuale occupazione.

Tipologia e qualità dell’inquadramento: crescono i contratti a tempo indeterminato

La ricerca restituisce indicazioni puntuali sulla natura dei contratti e sui percorsi di inserimento:

· Inquadramento: tra chi è occupato regolarmente, l’81% ha un contratto a tempo indeterminato (+12,5% rispetto alla precedente rilevazione). Il 98% lavora a tempo pieno (rispetto a un dato medio nazionale del 75,4%), mentre solo il 3% è inserito in tirocini formativi.

· Profili indipendenti e start up: il 20% degli intervistati ha avviato una startup già generatrice di ricavi, mentre il 14% lavora come freelance.

I risultati evidenziano livelli occupazionali molto elevati in tutte le aree disciplinari, con tassi medi sempre intorno o superiori al 90%. Spicca in particolare l'Area Design, che registra una media del 93%.

«Anche quest’anno, i dati restituiti da Ipsos Doxa confermano la concretezza della relazione tra la nostra impostazione didattica e il mercato del lavoro. In questo contesto, risultano efficaci e centrali i laboratori e i momenti di contatto diretto con le aziende, che offriamo ogni anno a tutti gli studenti nell’ambito curriculare e che sono alla base del Dna di Domus Academy - spiega Giorgio Lospennato, Managing Director di Domus Academy -. Guardando avanti, la nostra priorità è continuare ad anticipare le trasformazioni del mercato, ampliando la nostra offerta formativa delle lauree triennali: in quest’ottica, prevediamo per settembre 2027 l’inizio di altri due nuovi percorsi di laurea triennali: Design Management e Communication Design per formare figure capaci non solo di inserirsi nei processi esistenti, ma di governare la transizione digitale e i nuovi modelli di business».

Domus Academy rafforza il proprio impegno nello sviluppo degli studenti anche oltre il percorso accademico: negli ultimi quattro anni il riconoscimento del supporto offerto nello sviluppo delle soft skill e dell'orientamento professionale è cresciuto dal 47% al 78%, a conferma dell'efficacia di un ecosistema formativo progettato per favorire l'ingresso e il successo nel mondo del lavoro.