Per Natale 45mila opportunità con le Agenzie per il lavoro

Cresce la richiesta di addetti alle vendite e ai mercatini, corrieri, cuochi e referenti per campagne di raccolta fondi. Tra i settori più interessati commercio e vendita, logistica e confezionamento, ristorazione, intrattenimento ed eventi

Addetti alle vendite, camerieri di sala, pacchettisti e animatori. Poi cassieri, magazzinieri, cuochi, baristi, corrieri e addetti per le campagne natalizie di raccolta fondi: dalle elaborazioni Assolavoro DataLab emerge che per il Natale 2026 saranno più di 45mila le opportunità offerte dalle Agenzie per il lavoro. Nella top ten delle figure professionali più gettonate, quest’anno cresce la domanda di profili legati al commercio e vendita: oltre ai commessi, infatti, si richiedono addetti al banco e cassieri nella grande distribuzione, addetti ai mercatini di Natale e nei temporary store.

Per far fronte alle ricerche legate all’intrattenimento posizioni aperte, poi, per figuranti di “Babbo Natale” e mascotte per eventi natalizi. Per quanto riguarda il settore della ristorazione, grande richiesta di aiuto cuochi, chef de partie, banconisti nei bar e personale per il ruolo di crew nei fast food. In preparazione dei regali di Natale, aumentano anche le offerte di lavoro per operatori per il confezionamento, addetti al picking, facchini e corrieri per le consegne. Durante le festività si ricercheranno, poi, profili legati agli eventi e all’animazione. Sempre più presenti, inoltre, annunci per figure legate all’organizzazione e conduzione di attività di fundraising con referenti di campagne natalizie, coordinatori di volontari e addetti alla raccolta fondi.

Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi, flessibilità negli orari e, per chi lavora a contatto con il pubblico, buona conoscenza di almeno una lingua straniera. Queste le caratteristiche solitamente ricercate dalle aziende.Si tratta per lo più di contratti di lavoro in somministrazione, ovvero con le tutele e la retribuzione tipica del lavoro dipendente e – per quelli a tempo determinato – con occasioni doppie di reimpiego allo scadere del rapporto di lavoro. Nel bimestre novembre-dicembre i gruppi professionali di riferimento ai quali appartengono le offerte di lavoro legate al Natale alimenteranno in tutto circa 305mila richieste di profili. La somministrazione, inoltre, nel periodo in esame offrirà complessivamente in tutti i settori circa 160mila opportunità di lavoro.