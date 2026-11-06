Al via la IV edizione di "StrongHer"

L’imprenditoria femminile in Italia continua a crescere, ma incontra ancora ostacoli che ne limitano sviluppo e visibilità: ciò che spesso manca non è il talento o l’ambizione, ma la possibilità di accedere a strumenti pratici, metodi consolidati e a una rete di supporto. Per questo Qonto, la soluzione di gestione finanziaria per pmi e liberi professionisti con oltre 750mila clienti in Europa, attiva la IV edizione di StrongHer, il programma gratuito nato per sostenere l’imprenditoria femminile in Italia e contribuire concretamente a ridurre il gender gap nel mondo del business. Il programma promosso da Qonto con il patrocinio del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio, mette a disposizione delle imprenditrici competenze, formazione e occasioni di confronto per costruire attività solide e sostenibili nel tempo: la IV edizione introduce un format più snello, ma con un impatto ancora maggiore, pensato per ampliare la platea delle partecipanti e rendere l’esperienza ancora più concreta.

Le imprese femminili sono una componente rilevante dell’economia italiana, come confermano le ultime rilevazioni di Unioncamere: oltre 1,3 milioni di imprese sono condotte da donne, pari al 22,2% del totale nazionale. L’81% delle imprese femminili è nata nel nuovo millennio, segno di una crescente propensione delle donne ad avviare nuove attività imprenditoriali. Tuttavia, si registra una diminuzione delle imprese guidate da donne under 35, scese del -24,5% in dieci anni dal 2014 al 2024. Un dato che conferma quanto sia ancora necessario sostenere l’imprenditoria femminile con strumenti concreti, formazione e occasioni di confronto.

«Le donne che scelgono di fare impresa dimostrano ogni giorno competenza, determinazione e capacità di innovare. Tuttavia, per trasformare un’idea in un’azienda capace di crescere nel tempo servono metodo, strumenti e una rete di supporto - spiega Lorenzo Pireddu, Managing Director Southern Europe di Qonto -. Con la IV edizione di StrongHer abbiamo voluto rendere questo patrimonio ancora più accessibile, aprendo la formazione a una platea ancora più ampia e creando un momento di incontro ad alto valore aggiunto per le imprenditrici selezionate. Il nostro obiettivo è contribuire alla costruzione di un ecosistema imprenditoriale più inclusivo, nel quale sempre più donne possano sviluppare il proprio potenziale e creare imprese solide e durature».

Il percorso prende il via con un Business Training online aperto a tutte le iscritte, composto da lezioni live di 60 minuti in programma dal 23 al 27 novembre, dedicate a imprenditrici e aspiranti tali. Alle sessioni digitali seguirà, il 28 novembre a Milano, una giornata in presenza riservata a 40 imprenditrici selezionate, focalizzata su workshop pratici, mentorship e networking. La giornata si concluderà con lo StrongHer Talk, un evento aperto alla community, ai partner, alle mentor e alle partecipanti delle passate edizioni per condividere esperienze, creare connessioni e celebrare i percorsi imprenditoriali femminili.

Il nuovo programma si fonda su un principio semplice: costruire per durare. StrongHer 2026 accompagna le partecipanti lungo le tappe fondamentali della costruzione di un’impresa, dalla validazione del modello di business alla comprensione dei bisogni dei clienti, fino alla valorizzazione della propria proposta e alla gestione degli aspetti economici e finanziari indispensabili per crescere. Il percorso combina formazione pratica, strumenti immediatamente applicabili e il confronto diretto con mentor e altre imprenditrici che condividono sfide e obiettivi simili.

StrongHer arriva alla sua IV edizione dopo aver già supportato oltre 120 imprenditrici, coinvolto più di 50 mentor, raccolto oltre 600 candidature e registrato più di 1.500 partecipanti agli eventi organizzati dal 2023 a oggi, contribuendo alla crescita di una community sempre più ampia e attiva di donne che fanno impresa nel nostro Paese.