Al via la V edizione di "AixGirls"
di Redazione
Dal 19 al 25 luglio a Volterra (Pisa), 20 studentesse da tutta Italia potranno vivere una settimana immersiva tra intelligenza artificiale, innovazione e competenze digitali. Candidature entro il 15 giugno
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June 2, 2026
Sono aperte fino al 15 giugno 2026 le candidature per partecipare alla V edizione di AixGirls, il campus estivo, con costi interamente coperti, rivolto a 20 studentesse di quarta superiore provenienti da tutta Italia. Manca poco alla chiusura delle candidature: un’occasione unica per entrare in un percorso intensivo dedicato all’Ia-Intelligenza artificiale e alle tecnologie emergenti, in un contesto altamente formativo e totalmente finanziato.
Ideato da Darya Majidi, ceo di Daxo Group, in collaborazione con Donne 4.0, il progetto nasce per contribuire a ridurre il divario di genere nelle discipline Stem e Ict, dove la presenza femminile in Italia è ancora limitata.
Per una settimana, dal 19 al 25 luglio 2026, nella cornice di Siaf- Scuola Internazionale di alta formazione di Volterra (Pisa), le partecipanti selezionate prenderanno parte a un programma composto di lezioni, laboratori pratici, hackathon e incontri con professioniste ed esperte del settore tecnologico e dell’Ia.
Negli anni AixGirls ha già coinvolto oltre 100 partecipanti e più del 50% ha poi scelto percorsi di studi in ambito Stem e tecnologico, confermando l’impatto concreto del progetto.
Le candidature sono aperte fino al 15 giugno 2026 alle ore 23.59. I posti disponibili sono limitati.
Tutte le informazioni e il modulo di candidatura sono disponibili su: https://www.aixgirls.it/.
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