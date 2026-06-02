Al via la V edizione di "AixGirls"

Sono aperte fino al 15 giugno 2026 le candidature per partecipare alla V edizione di AixGirls, il campus estivo, con costi interamente coperti, rivolto a 20 studentesse di quarta superiore provenienti da tutta Italia. Manca poco alla chiusura delle candidature: un’occasione unica per entrare in un percorso intensivo dedicato all’Ia-Intelligenza artificiale e alle tecnologie emergenti, in un contesto altamente formativo e totalmente finanziato.

Ideato da Darya Majidi, ceo di Daxo Group, in collaborazione con Donne 4.0, il progetto nasce per contribuire a ridurre il divario di genere nelle discipline Stem e Ict, dove la presenza femminile in Italia è ancora limitata.

Per una settimana, dal 19 al 25 luglio 2026, nella cornice di Siaf- Scuola Internazionale di alta formazione di Volterra (Pisa), le partecipanti selezionate prenderanno parte a un programma composto di lezioni, laboratori pratici, hackathon e incontri con professioniste ed esperte del settore tecnologico e dell’Ia.

Negli anni AixGirls ha già coinvolto oltre 100 partecipanti e più del 50% ha poi scelto percorsi di studi in ambito Stem e tecnologico, confermando l’impatto concreto del progetto.

Le candidature sono aperte fino al 15 giugno 2026 alle ore 23.59. I posti disponibili sono limitati.