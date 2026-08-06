A Verona la competizione di mediazione

Entro il 7 settembre è possibile iscriversi all'VIII edizione di Mav. Un'opportunità per universitari e neolaureati

Sono aperte le iscrizioni per studenti universitari e laureati per partecipare alla ottava edizione di Mav-Mediazioni a Verona, una gara tra studenti e neolaureati chiamati a sperimentare e cimentarsi nel ruolo di mediatori. Le iscrizioni si chiudono il 7 settembre 2026.

Quando. Mav si svolgerà a Verona dal 24 al 26 settembre 2026 ed è organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano, con l’Università degli Studi di Verona e la Camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato di Verona.

A chi è rivolta. La Mav è aperta a chi ha una preparazione in tema di mediazione e Adr (Alternative dispute resolution) e agli iscritti a un qualunque corso di laurea (anche triennale) o, in alternativa, occorre essere laureati non prima dell’anno accademico 2023/2024.

Cosa è e quali finaltà. È un’opportunità per i ragazzi per mettersi in gioco, sperimentare le proprie abilità e tecniche di negoziazione e per entrare in contatto con mediatori professionisti provenienti da tutta Italia. Non c'è nessuna spesa di iscrizione. La Mav ogni anno vede la partecipazione di studenti che gareggiano per sperimentare le qualità per diventare mediatore.

Gli studenti o i neolaureati applicano quanto appreso sulle tecniche di mediazione, cercando di aiutare le parti a costruire un accordo pienamente soddisfacente per entrambe.

L’obiettivo è preparare i partecipanti a gestire al meglio le dispute sia in Italia, che in un mercato globale multiculturale, nonché diffondere le modalità di svolgimento della mediazione e far acquisire fiducia nello strumento alternativo alla causa.