Etica Sgr. Il riarmo e gli effetti dell'economia di guerra

Il riarmo globale pesa su inflazione, energia e conti pubblici, incidendo su crescita e stabilità finanziaria in un contesto di tensioni geopolitiche crescenti.

Le tensioni sulle risorse energetiche aumentano volatilità e costi, colpendo famiglie e imprese. La dipendenza da petrolio e gas alimenta instabilità e fragilità sistemiche. Accelerare la transizione energetica diventa quindi una leva strategica per ridurre i rischi e alleggerire la pressione sul debito.