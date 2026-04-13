Etica Sgr. Il riarmo e gli effetti dell'economia di guerra
di Redazione Speciali
Il riarmo globale pesa su inflazione, energia e conti pubblici, incidendo su crescita e stabilità finanziaria in un contesto di tensioni geopolitiche crescenti.
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April 13, 2026
Le tensioni sulle risorse energetiche aumentano volatilità e costi, colpendo famiglie e imprese. La dipendenza da petrolio e gas alimenta instabilità e fragilità sistemiche. Accelerare la transizione energetica diventa quindi una leva strategica per ridurre i rischi e alleggerire la pressione sul debito.
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