C'è un'altra offerta: ora è asta per easyJet

Si accende il risiko su EasyJet, la compagnia aerea britannica su cui il fondo Castlelake aveva lanciato un'offerta a 6,9 sterline per azione. Stamane da Luton, sede della compagnia low cost, fanno sapere che il fondo di investimenti Apollo ha messo sul piatto 7,15 sterline. Il valore della nuova offerta è più alto, quindi il consiglio di amministrazione di easyJet, "non ritiene di raccomandare più di aderire alla precedente offerta" e consiglia di aderire a quella di Apollo. Ora è da vedere se Castlelake rilancerà aprendo una vera asta.

EasyJet ha chiuso l’esercizio 2025, terminato il 30 settembre, con ricavi per 10,1 miliardi di sterline, in aumento del 9%, e un utile ante imposte rettificato di 665 milioni, anch’esso cresciuto del 9%. A trainare i risultati è stata anche easyJet Holidays, che ha raggiunto 250 milioni di utile ante imposte. La compagnia ha inoltre rafforzato la posizione finanziaria, portando la cassa netta a 602 milioni di sterline. Nel primo semestre del nuovo esercizio, tuttavia, la tradizionale debolezza invernale e l’aumento dei costi hanno fatto salire la perdita ante imposte a 552 milioni, contro i 394 milioni dello stesso periodo precedente.