Suona l'organo per 78 anni e 10mila Messe nella stessa parrocchia. Ora il ritiro

«Mentre tutti gli altri si inginocchiavano e pregavano, io pregavo attraverso la mia musica», dice Regina Colbert, con i suoi 94 anni ottimamente portati. Per 78 anni, a partire dal 1948, è stata l’organista della parrocchia di St. Patrick a Manley, nella contea di Cass, nel Nebraska (Usa). Lo scorso 17 marzo, festa di san Patrizio e quindi della parrocchia, si è ufficialmente ritirata dal prezioso incarico che ha svolto, nella stessa comunità, per oltre tre quarti di secolo. Ha suonato l’organo in circa 10.000 Messe, con una media di due Messe e mezzo alla settimana.

«La musica è una parte vitale ed essenziale della liturgia», ha detto padre Jason Doher, il parroco, durante l’omaggio a Regina, con una torta e una targa a lei dedicata. «Il fatto che lei abbia dedicato il suo tempo per così tanti anni al servizio della Chiesa è assolutamente straordinario. Non ci sono molte parole per esprimere la nostra gratitudine per un dono così incredibile».

Regina Colbert e il suo parroco, padre Jason Doher

«Mio padre era un agricoltore – ha raccontato Regina al settimanale della diocesi di Lincoln – e, naturalmente, vivevamo in una fattoria. Un anno papà ebbe un buon raccolto e volle fare un regalo alla chiesa, così decise di donare un organo. Io avevo già preso qualche lezione di pianoforte. A quei tempi, quasi tutti i ragazzi prendevano lezioni di pianoforte, ma suonare l'organo era diverso e richiedeva lezioni aggiuntive». Solo che nel villaggio e nei dintorni non c’erano insegnanti, per cui Regina dovette rivolgersi al negozio di Omaha dove aveva acquistato l’organo. E, non potendo i suoi genitori accompagnarla regolarmente a Omaha, a una trentina di chilometri da casa, Regina andava a lezione facendosi dare un passaggio dal postino, che passava di lì ogni giorno con il suo pick-up.

Regina è madre di quattro figli, nonna di sette nipoti e bisnonna di quattro. Sua madre è morta all’età di 101 anni e anche lei sembra ben avviata a raggiungere il secolo di vita. Ha attraversato otto pontificati e una riforma liturgica della Chiesa universale, con i relativi cambiamenti musicali e di repertorio. Alcuni canti, però, dice, l’hanno accompagnata per tutti i 78 anni di attività, tra cui il bellissimo "Holy God We Praise Thy Name", sulla celebre musica del sacerdote tedesco e compositore Ignaz Franz (1719-1790).