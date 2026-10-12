Domani il ricovero del Papa in ospedale. Attesa per l’operazione per il nodulo al polmone

Leone XIV entrerà domani martedì al policlinico “Gemelli” di Roma. Il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, annuncia che il Papa sarà ricoverato nella tarda mattinata. Non è ancora resa nota la data dell’intervento chirurgico che potrebbe avvenire fra domani pomeriggio e mercoledì mattina. Operazione annunciata dallo stesso Pontefice domenica all’Angelus quando aveva spiegato che «di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone». E aveva aggiunto: «È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire, e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato nei prossimi giorni».

Sempre il portavoce Bruni aveva annunciato che «il tempo per il ricovero post operatorio è di circa una settimana». Significa, ad esempio, anche che il Papa potrebbe tenere l’Angelus di domenica prossima dal “Gemelli”, affacciandosi dal decimo piano del policlinico dove si trova l’appartamento pontificio, come avevano fatto i suoi predecessori durante i periodi di ricovero. Anche quando deve sottoporsi a un intervento chirurgico o affrontare una degenza prolungata, il Pontefice resta titolare del proprio ufficio e può continuare a esercitarlo secondo quanto consentito dalle condizioni di salute.

Padre Giacomo Costa sottolinea che il ricovero del Papa cambia anche l'andamento dei lavori dell'incontro sulla famiglia a dieci anni dall'esortazione apostolica Amoris laetitia in corso in Vaticano. Non solo Leone XIV non sarà presente ai lavori di domani, ma non presiederà neppure la Messa di chiusura in programma mercoledì mattina in piazza San Pietro che invece sarà presieduta dal cardinale Luis Antonio Tagle, nuovo decano del Collegio cardinalizio. Inoltre non verrà reso noto il resoconto di sintesi della settimana sulla famiglia con i cardinali e vescovi presidente delle Conferenze episcopali di tutto il mondo e capi delle Chiese orientali: il testo doveva essere sottoposto al Papa prima della diffusione ma, essendo il Pontefice in ospedale, non sarà possibile farlo. Perciò padre Costa fa sapere che il documento resterà una bozza di lavoro, quindi non pubblicabile, fino a quando Leone XIV non lo avrà supervisionato e approvato.