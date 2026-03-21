Padri contro il patriarcato, trasporti e opere pubbliche: domani torna in edicola Avvenire di Calabria

Tra attualità, territorio e Chiesa: così l’inserto diocesano continua a raccontare la vita della comunità locale calabrese e le sfide sociali viste da questa parte dell'Italia

Esce domani il nuovo numero di Avvenire di Calabria, inserto del quotidiano Avvenire: un'edizione rocca di contenuti che spazia tra la dimensione ecclesiale, l'attualità politica e le grandi questioni sociali che attraversano il nostro territorio e l'intero Paese.

Leone XIV e il nuovo orizzonte per le famiglie

L'editoriale di Davide Imeneo apre il giornale con il messaggio firmato da papa Leone XIV in occasione del decimo anniversario dell'Amoris Laetitia, un documento che lancia annuncia il raduno dei presidenti delle Conferenze episcopali di tutto a Roma per un discernimento sinodale sulla pastorale familiare ad ottobre. Il Papa accoglie l'eredità di Francesco e di Giovanni Paolo II.

Referendum Giustizia: tutto quello che c'è da sapere

Il servizio di Federico Minniti accompagna gli elettori alle urne con un'analisi del referendum costituzionale sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, aperte da domani, le urne non prevedono quorum: vincerà la maggioranza assoluta dei voti validi. L'inserto ricostruisce le ragioni del Sì, sostenute dal governo Meloni e dal ministro Nordio, e quelle del No, portate avanti da Schlein e dall'Associazione Nazionale Magistrati: i lettori troveranno gli strumenti per un voto consapevole; dalle parrocchie, intanto, arrivano i resoconti di dibattiti pacati e formativi organizzati al Loreto e a Riparo.

Padri contro il patriarcato: il dossier sulla nuova genitorialità

Il cuore del numero è un ampio dossier dedicato ai nuovi (mille) volti della paternità; il Parlamento discute la riforma del congedo paritario — con un costo stimato di tre miliardi di euro annui e un iter ancora incerto — ma i padri millennial stanno già riscrivendo le regole: le neuroscienze parlano di "patrescenza", con picchi di ossitocina maschili identici a quelli materni. L'intervista a Nicola Fotia, imprenditore reggino e neo-papà, restituisce con autenticità le sfide e le gioie di chi sceglie di "esserci" ogni giorno; l'analisi del consulente del lavoro Beniamino Scarfone chiarisce i dettagli tecnici della proposta legislativa.

Dantedì: Francesco, Dante e il discernimento attraverso la letteratura

In vista del 25 marzo, il giornale dedica un intero dossier al rapporto tra la Divina Commedia e la Lettera sul ruolo della letteratura firmata da papa Francesco nel luglio 2024, un documento ancora poco conosciuto che trova nella poesia di Dante la sua più alta forma: la letteratura come palestra di discernimento spirituale, antidoto ai fondamentalismi, strumento per guardare il mondo attraverso gli occhi dell'altro. Completano il quadro la riflessione della docente Serena Cutrì sull'eterna attualità di Dante in classe e le iniziative del ministro Valditara per il rilancio dei classici nelle scuole.

Monsignor Ferro tra i "Giusti dell'Umanità"

Una pagina di storia ecclesiale reggina che inorgoglisce: il Venerabile monsignor Giovanni Ferro, arcivescovo di Reggio Calabria dal 1950 al 1977, è stato insignito del titolo di "Giusto dell'Umanità" al Giardino dei Giusti di Milano; il riconoscimento celebra il suo eroismo durante la Seconda Guerra Mondiale, quando da rettore del Collegio Gallio di Como nascose e salvò dalle deportazioni naziste il quattordicenne ebreo Roberto Furcht.

La cronaca di Reggio Calabria: primarie, waterfront e trasporti

L'attualità locale occupa ampio spazio nelle prime pagine del giornale: Mimmo Battaglia, esponente dem, ha vinto le primarie del centrosinistra per la corsa a Palazzo San Giorgio, tuttavia l'affluenza in calo e le fratture interne preoccupano la coalizione. Il waterfront con il Museo del Mare dedicato a Versace si trova impelagato tra visioni architettoniche e battaglie legali, mentre un approfondito servizio sulla mobilità urbana raccoglie le proposte dei docenti dell'Università Mediterranea per un sistema di trasporti integrato.