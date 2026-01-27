Fondazione Ratzinger-Benedetto XVI: lo storico don Regoli è il nuovo presidente

È lo storico della Chiesa e docente alla Gregoriana di Roma don Roberto Regoli il nuovo presidente della Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI. Don Regoli succede in questo prestigioso incarico al gesuita padre Federico Lombardi, classe 1942, storico portavoce dei papi Benedetto XVI e Francesco che ha guidato questa Fondazione per 10 anni. Carico di riconoscenza è stato il saluto al momento della sua designazione da parte di don Regoli: «Il Santo Padre Leone XIV e il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, hanno provveduto al rinnovo delle cariche della Fondazione Ratzinger. Al papa e al segretario di Stato il ringraziamento per la loro attenta benevolenza verso l’istituzione. Personalmente ringrazio per la fiducia accordatami, a cui voglio corrispondere nel migliore dei modi che potrò». Sempre don Regoli, in una nota, ha voluto tributare il suo personale grazie a padre Federico Lombardi per quanto realizzato in questi dieci anni: «Sappiamo che può rimanere per tutti noi un punto di riferimento. A lui auguriamo di raccogliere con abbondanza quanto ha seminato». Oltre alla nomina, da parte del Segretario di Stato il cardinale Pietro Parolin, di don Regoli come nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione, sono stati rinnovati come membri l'arcivescovo Georg Gänswein, attuale nunzio in Lituania e per anni segretario particolare di Benedetto XVI, il professor Achim Buckenmaier; l’avvocatessa Francesca Bazoli; il dottor Alberto Gasbarri, già direttore amministrativo della Radio Vaticana e organizzatore dei viaggi apostolici. Sono membri del Comitato Scientifico, su nomina di papa Leone XIV, i cardinali lo svizzero Kurt Koch e lo spagnolo Angel Fernández Artime, poi gli arcivescovi Rino Fisichella e Bruno Forte e il vescovo Rudoli Voderholzer. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è invece Aurelio Ingrassia, nominato dalla Segreteria per l'Economia; i membri – nominati invece dalla Segreteria di Stato - Andrea Filippi e Giuseppe Mascarucci. Hanno terminato i loro mandati con il quinquennio appena concluso i cardinali Gianfranco Ravasi e il gesuita Luis Ladaria come membri del Comitato Scientifico, don Giuseppe Costa e il dottor Renato Poletti come membri del Consiglio di amministrazione e il presidente del Collegio dei revisori, Alessandro Roppo. Carico di riconoscenza è stato il saluto al momento della sua designazione da parte di don Regoli: «Il Santo Padre Leone XIV e il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, hanno provveduto al rinnovo delle cariche della Fondazione Ratzinger. Al papa e al segretario di Stato il ringraziamento per la loro attenta benevolenza verso l’istituzione. Personalmente ringrazio per la fiducia accordatami, a cui voglio corrispondere nel migliore dei modi che potrò».. Oltre alla nomina, da parte del Segretario di Stato il cardinale Pietro Parolin, di don Regoli come nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione, sono stati rinnovati come membri l'arcivescovo Georg Gänswein, attuale nunzio in Lituania e per anni segretario particolare di Benedetto XVI, il professor Achim Buckenmaier; l’avvocatessa Francesca Bazoli; il dottor Alberto Gasbarri, già direttore amministrativo della Radio Vaticana e organizzatore dei viaggi apostolici. Sono membri del Comitato Scientifico, su nomina di papa Leone XIV, i cardinali lo svizzero Kurt Koch e lo spagnolo Angel Fernández Artime, poi gli arcivescovi Rino Fisichella e Bruno Forte e il vescovo Rudoli Voderholzer. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è invece Aurelio Ingrassia, nominato dalla Segreteria per l'Economia; i membri – nominati invece dalla Segreteria di Stato - Andrea Filippi e Giuseppe Mascarucci. Hanno terminato i loro mandati con il quinquennio appena concluso i cardinali Gianfranco Ravasi e il gesuita Luis Ladaria come membri del Comitato Scientifico, don Giuseppe Costa e il dottor Renato Poletti come membri del Consiglio di amministrazione e il presidente del Collegio dei revisori, Alessandro Roppo.

Un' istituzione sorta nel 2010 per far conoscere il pensiero del papa teologo

Il 1° marzo 2010 è stata eretta nella Città del Vaticano la «Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI» destinata ad approfondire il pensiero teologico del Pontefice che ha guidato la Chiesa cattolica dal 2005 al 2013 e a continuare l’attività già iniziata privatamente da un gruppo di suoi ex-studenti. Scopo della Fondazione è promuovere gli studi teologici nel solco da lui aperto, organizzare convegni di livello scientifico e conferire, ogni anno, il «Premio Ratzinger». «Di fronte abbiamo un quinquennio avvincente», si legge ancora nella nota del nuovo presidente della Fondazione Ratzinger don Regoli: «Tra i primari impegni vi sarà la celebrazione del centenario della nascita di Joseph Ratzinger (1927-2027), a cui stiamo provvedendo già da mezzo anno con la programmazione di iniziative convegnistiche, di pubblicazioni, mostre e concerti che coinvolgeranno molti paesi di tutti i continenti. L’eredità di Ratzinger, teologo e papa, è molto viva, anche pastoralmente, in quanto fonte e conferma di molti percorsi personali di conversione nel mondo. La vivacità del suo pensiero non ha solo qualcosa da dire, ma può apportare un contributo significativo ai dibattiti teologici e culturali del nostro tempo».