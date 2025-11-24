Ecco la preghiera ufficiale della Gmg di Seul 2027

È un invito a vivere il Vangelo della speranza, dell’unità e della misericordia in mezzo alle sfide del mondo di oggi quello che emerge dalla preghiera ufficiale per la Giornata mondiale della gioventù di Seul che si svolgerà nel 2027 dal 3 all’8 agosto. Ispirata al tema della Gmg “Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!”, vuole accompagnare i ragazzi e l’intera Chiesa nel cammino verso il grande raduno in Corea. Il testo, insieme a un’immaginetta digitale, è stato reso noto domenica, in occasione della solennità di Cristo Re, quando si celebra nelle diocesi di tutto il pianeta la Giornata mondiale della gioventù. Lo ha ricordato anche Leone XIV all’Angelus dicendo: «Prego perché ogni giovane scopra la bellezza e la gioia di seguire Lui, il Signore, e di dedicarsi al suo Regno di amore, di giustizia e di pace».

La preghiera, diffusa dal Comitato organizzatore locale della Gmg, esprime cinque temi chiave: il ringraziamento per l'amore incondizionato di Dio che abbraccia tutti i giovani; l’affidamento al Padre che raduna i giovani nella comunione e nell'unità; la vittoria di Cristo con l’invito al coraggio radicato nella Croce come vero trionfo dell’amore e del perdono; lo Spirito Santo, la “fiamma dell’amore”, che richiama le origini della Chiesa coreana; il cammino sinodale che fa della Gmg un pellegrinaggio verso una Chiesa che ascolta, discerne e cammina insieme. L’intercessione alla Nostra Signora della Concezione, patrona della Corea, e ai santi patroni della Gmg di Seul accompagnano la preghiera.

La preghiera è frutto di un percorso sinodale voluto dalla Conferenza episcopale coreana. Invece di commissionare un testo a un gruppo di esperti, i vescovi hanno invitato tutti a partecipare a un'esperienza spirituale condivisa di scrittura e discernimento. Così l’episcopato coreano ha organizzato un ritiro di due giorni, preparato in oltre due mesi, che includeva lezioni tematiche, preghiera e adorazione eucaristica, riflessione personale e sessioni di scrittura strutturate. Un gruppo di 77 partecipanti – giovani provenienti da diocesi e comunità religiose, giovani stranieri residenti in Corea, sacerdoti, religiosi e religiose e personale della Conferenza episcopale – ha preso parte al ritiro. Poi il testo è stato adottato dalla Conferenza episcopale coreana e ha avuto il via libera del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Spiega l’arcivescovo Peter Soon-taick Chung, presidente del Comitato organizzatore locale: «La Gmg di Seul 2027 si svolgerà in un momento in cui la Chiesa è chiamata a riscoprire l’autentica sinodalità. La Corea, con la sua storia radicata nella ricerca della verità, dell'amore e della pace, offre ai giovani un luogo significativo per riflettere sul coraggio che dobbiamo ravvivare in noi stessi per perseguire insieme questi valori»

Il testo della preghiera ufficiale della Gmg di Seul 2027

Amato Signore di tutti i giovani,

Ti ringraziamo per averci chiamato al tuo amore e alla tua misericordia infinita.

Padre nostro, ci affidiamo a Te.

Che i giovani di tutto il mondo possano essere confortati nell’abbraccio della tua Chiesa

e condividere profondamente la gioia della comunione e dell’unità.

Signore Gesù Cristo, tu vinci il mondo, ora e per sempre.

Possa ogni persona scoprire la speranza che c’è nella tua chiamata ad avere coraggio,

comprendendo che la croce dell’amore e del perdono è la vera vittoria sul mondo.

O Spirito Santo, Fiamma d’Amore,

con la tua mano meravigliosa

hai seminato i semi della fede in Corea.

Accendi nei nostri cuori la fiamma della fede dei martiri coreani,

rendici discepoli che vivono il Vangelo della pace, dell’amore e della verità.

Signore, ti preghiamo affinché attraverso questo pellegrinaggio della GMG

possiamo ascoltarci l’un l’altro, discernere la tua volontà

e diventare una Chiesa sinodale,

camminando insieme con tutto il popolo di Dio. Amen

Nostra Signora della misericordia e della pace,

prega per noi

Santi patroni della Gmg Seoul 2027

pregate per tutti i giovani.