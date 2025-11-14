Ostensione di san Francesco, già 150mila prenotazioni. Come partecipare

Il corpo del patrono d'Italia sarà visibile tra febbraio e marzo dell'anno prossimo a 800 anni dalla sua morte. Boom di richieste

Se mai ci fosse stato bisogno di dimostrare la grande devozione che circonda la figura di san Francesco d'Assisi, l'annuncio dell'ostensione pubblica delle sue spoglie mortali lo ha dimostrato con la grande mobilitazione di devoti da tutto il mondo. Alla Basilica di Assisi che custodisce il corpo del patrono d'Italia sono arrivate oltre 150mila prenotazioni per poter venerare le reliquie del santo. Lo annuncia la Sala stampa del Sacro Convento di Assisi in un comunicato.

L'ostensione pubblica delle spoglie del patrono d'Italia inizierà il 22 febbraio 2026 nella chiesa inferiore della Basilica e durerà fino al 22 marzo dello stesso anno. Trenta giorni che si preannunciano già intensi di partecipazione e devozione.

«È sempre un grande stupore vedere quanto le persone amino Francesco – sottolinea nella nota ufficiale fra Giulio Cesareo, OfmConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento –. È un fratello universale e, per noi, è un onore favorire l’incontro con lui, che ha ancora tanto da donare agli uomini e alle donne del nostro tempo».

C'è ancora tempo per potersi iscrivere e lo si può fare esclusivamente sul sito ufficiale www.sanfrancescovive.org (disponibile anche in inglese su www.saintfrancisliveson.org ). L'iscrizione e la prenotazione sono gratuite.

Ma sul sito sarà possibile trovare anche altre informazioni sia sull'evento in questione, sia sul Centenario francescano del 2026, cioè gli 800 anni dalla morte del Poverello di Assisi. Infatti nel 2023 si sono ricordati gli 800 anni della Regola dell'Ordine francescano e la creazione del primo presepe a Greccio da parte di san Francesco. Nel 2024, invece, sono stati gli 800 anni del dono delle stimmate al Poverello, mentre quest'anno stiamo ricordando gli 800 anni della composizione del Cantico delle Creature.

Sul sito ogni martedì vengono caricate notizie di tipo informativo, mentre il sabato i contenuti sono di carattere più culturale e spirituale. Tutti sussidi che vogliono aiutare i pellegrini a vivere al meglio questo cammino verso san Francesco durante un evento straordinario come l'ostensione pubblica delle sue spoglie mortali.