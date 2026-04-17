Frati minori: Marco Vianelli è il nuovo ministro provinciale di Umbria e Sardegna

Padre Marco Vianelli è il nuovo ministro provinciale della Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi di Umbria e Sardegna. L’elezione si è svolta questa mattina, 17 aprile, ad Assisi, nel corso del Capitolo provinciale, in un clima definito «sereno e di concordia». Vicario provinciale è stato eletto padre Georges Massinelli. I lavori si sono aperti con la Messa votiva dello Spirito Santo presieduta dal visitatore generale padre Giampaolo Possenti, che nell’omelia ha esortato i frati a uno stile di guida capace di «accompagnare la vita anziché imporre programmi»: «Il vero equilibrio per chi guida la comunità non nasce dalle lusinghe del mondo ma dal silenzio della solitudine abitata da Dio, dove ci si scopre profondamente amati». Nato a Venezia nel 1966, Vianelli è ordinato presbitero nel 1998. Dopo gli studi teologici all’Istituto Teologico di Assisi, consegue la licenza in diritto canonico alla Pontificia Università Antonianum. Dal 2005 è giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Umbro e dal 2021 vicario giudiziale della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino. Dal 2019 guida l’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei, promuovendo iniziative per la preparazione al matrimonio e l’accompagnamento delle coppie, in attuazione dell’esortazione apostolica Amoris laetitia. La Provincia conta 205 frati e 26 fraternità. La nuova designazione è stata salutata con riconoscenza dalla Segreteria generale della Cei. «Esprimiamo a padre Marco grande gratitudine per il ministero condiviso a servizio della pastorale familiare e per il lavoro svolto con passione e competenza», ha affermato l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, segretario generale della Cei. «Siamo sicuri che in questo nuovo impegnativo incarico saprà, ispirato dall’insegnamento di San Francesco, testimoniare la bellezza dell’incontro, della fraternità e della pace», ha aggiunto Baturi.