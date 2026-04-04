Don Andrea Santoro, in un podcast la vita del sacerdote martire
È stato pubblicato ieri il terzo dei dieci episodi della serie «Un anno con don Andrea Santoro», a cura dell'Associazione nata pochi mesi dopo il suo omicidio, vent'anni fa a Trebisonda. Il podcast si può ascoltare sul sito del Sir.
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April 4, 2026
Un podcast per raccontare la vita, la spiritualità e l’eredità di don Andrea Santoro, a vent’anni dal suo omicidio a Trebisonda, in Turchia. Il terzo dei dieci episodi a cura dell’Associazione Don Andrea Santoro è stato pubblicato ieri. La serie dal titolo «Un anno con don Andrea Santoro», presente nella sezione “Podcast” del Sir, propone un percorso di ascolto che attinge ai diari e alle lettere del sacerdote missionario della diocesi di Roma, offrendo uno sguardo intimo sul suo cammino di fede. Ogni episodio, ad uscita mensile, approfondisce un tratto della sua testimonianza evangelica: dalla fedeltà alla Parola al dialogo interreligioso, dall’amore per la Terra Santa all’esercizio della carità. Un racconto che restituisce il volto di un pastore che ha cercato di conformare la propria vita alla logica di Cristo, testimone di una fede vissuta fino al dono totale di sé. Don Andrea fu ucciso da un giovane integralista il 5 febbraio 2006 con due colpi di pistola mentre pregava nella chiesa di Santa Maria, a Trebisonda. Da circa tre anni si occupava della piccolissima comunità cattolica del luogo.
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