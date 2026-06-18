Ruini, nel dossier di Avvenire trent'anni di Chiesa e dell'Italia
di Redazione
Il profilo, le idee, la spiritualità e la visione politica del cardinale che ha guidato la diocesi di Roma e la Chiesa italiana
1 min di lettura
June 18, 2026
L'ambizione di una Chiesa «non irrilevante», la spiritualità e la politica, i rapporti con i Papi e il ruolo che si è ritagliato nella storia della Chiesa. C'è tutto questo nel dossier di Avvenire dedicato al cardinale Camillo Ruini, scaricabile dal sito.
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