500mila euro dalla Cei per il Venezuela

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana esprime vicinanza alla popolazione del Venezuela colpita da violente scosse di terremoto che hanno provocato vittime, feriti, distruzione e paura, in particolare nello Stato di La Guaira e nella regione centrale del Paese. Per far fronte all'emergenza, la Presidenza della Cei ha disposto un primo stanziamento di 500 mila euro dai fondi dell'8xmille che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica: le risorse saranno utilizzate per gli interventi di soccorso. "Seguiamo con dolore e trepidazione le notizie che arrivano dal Venezuela. In queste ore sentiamo vicini i volti di chi piange una persona cara, di chi cerca i propri familiari, di chi è rimasto senza casa, di chi soccorre e di chi attende aiuto", ha sottolineato il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi in un messaggio a monsignor Jesus Andoni Gonzalez de Zarate Salas, presidente della Conferenza Episcopale Venezuelana.

Zuppi ha ricordato che "ogni sofferenza, soprattutto quella dei più poveri e fragili, riguarda tutti e chiede a tutti responsabilità, solidarietà, cura". Nell'affidare al Signore le vittime, il preidente della Cei ha invocato conforto per i feriti, per le famiglie colpite e per quanti hanno perso la casa, assicurando la preghiera per "autorità, sanitari, volontari, comunita' cristiane e tutti coloro che, anche in mezzo alle macerie, custodiscono la vita".