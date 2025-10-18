Scambio ostaggi, l’oro italiano, un francobollo burroso: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– Il piano di pace tra lo Stato di Israele e il gruppo terroristico palestinese Hamas, in guerra per due anni nella Striscia di Gaza, è stato firmato e nei giorni scorsi le due parti si sono scambiati i prigionieri

– Quando ci sono guerre e crisi, le famiglie e le banche nazionali pensano a mettere al sicuro i propri risparmi. Che a volte sono soldi ma, più spesso, lingotti d’oro il cui valore è percepito come un tesoro sicurissimo. E quando si parla d’oro l’Italia va fortissimo

– In Italia una casa su quattro è vuota, anche se milioni di persone una casa non ce l’hanno. Le cose non vanno meglio nel resto d’Europa dove la Commissione europea ha annunciato che presenterà con urgenza un piano perché tutti i cittadini abbiano un’abitazione

– Cagliari ha approvato un regolamento che permette ai vigli di multare i ciclisti che parcheggiano la bici fuori dai parcheggi riservati. Un’organizzazione ne aveva messo in dubbio la validità ma ora i giudici del Consiglio di Stato hanno chiuso la questione

– Le Poste francesi hanno emesso un francobollo che sa di croissant