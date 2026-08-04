Ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella

Dopo oltre un mese di ricerche, oggi la notizia tanto attesa e nello stesso tempo tanto temuta: è stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella. I sommozzatori della polizia lo hanno individuato a circa un chilometro di distanza da dove si era inabissato e portato a riva. Era il 27 giugno quando Cavallari, 84 anni, si è tuffato nelle acque del lago di Vico, a una ventina di metri dalla riva. La coppia, che possiede una casa a Ronciglione, il paese sul lago laziale che dista circa un'ora da Roma, stava trascorrendo qualche ora di relax a bordo di una piccola imbarcazione quando dopo un bagno l'uomo si è sentito male e non è riuscito a risalire. Le ricerche erano scattate immediatamente e sono proseguite ininterrottamente con tutti i mezzi a disposizione, droni, sub e robot compresi, e squadre specializzate provenienti da tutta Italia. Il lago di Vico è ben noto per i suoi fondali limacciosi e una visibilità estremamente ridotta già a pochi metri di profondità. La procura di Viterbo ha disposto che sia effettuata una autopsia sul corpo di Luigi Cavallari.

«Si chiude oggi un periodo di straziante attesa», dice la ministra Eugenia Roccella, che ci tiene a ringraziare «dal profondo del cuore la squadra che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento: la Prefettura di Viterbo che ha coordinato le operazioni, i Vigili del Fuoco con il loro coordinamento operativo, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza che hanno partecipato alle ricerche, le istituzioni e gli abitanti di Ronciglione che per una vita intera sono stati per noi una grande famiglia».

La ministra ha seguito ha vicino, giorno dopo giorno le ricerche del marito. Due settimane fa Eugenia Roccella era tata accolta da un applauso bipartisan al momento del suo ingresso nell'Aula della Camera. Ingegnere di origine abruzzese, a lungo docente di tecnologia alla facoltà di Architettura dell'università di Chieti-Pescara, dove ha anche diretto il Dipartimento di Tecnologia dell'ambiente costruito tra il 2002 e il 2008. Fino al 2012 ha presieduto il corso di laurea di Ingegneria delle costruzioni. Roccella ha raccontato più volte di aver conosciuto il marito quando aveva 18 anni e lui 12 di più: lo scorso marzo la coppia ha festeggiato le nozze d'oro. Hanno avuto due figli. Molto affiatati tra loro, Luigi Cavallari ha seguito con discrezione l'impegno politico della moglie e la seguiva spesso nei suoi spostamenti. In una intervista registrata prima di giugno e andata in onda martedì 7 luglio su Rai2, la ministra ripercorreva le tappe del grande amore che l'ha legato Roccella al marito. «Fu mio padre (uno dei padri fondatori del Partito Radicale, Franco Roccella) a presentarmelo e mi innamorai quasi subito. Abbiamo festeggiato da poco i 50 anni di matrimonio», ha detto Roccella a Monica Setta.