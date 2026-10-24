Ragazzi e tir in rivolta, i candidati brasiliani, lo squalo Bukangi: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

– Protestare contro i prezzi altissimi per cibo, vestiti, benzina e case era l’obiettivo di migliaia di ragazzi che sabato sono scesi nelle piazze italiane. La loro manifestazione pacifica, però, è stata oscurata da azioni violente: a Milano, soprattutto, gruppi di ragazzi vestiti di nero e con il cappuccio in testa hanno rotto le vetrine dei negozi e saccheggiato supermercati.

– Anche gli autisti di camion che trasportano lungo la Penisola gran parte dei cibi e dei prodotti venduti nei negozi hanno deciso di spegnere i motori per protesta. E gli scaffali dei supermercati, soprattutto nel Sud Italia, si sono svuotati.

– Domani i brasiliani voteranno il loro prossimo presidente tra Luiz Inácio Lula da Silva, 80 anni e già tre volte presidente, e Flávio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Ma nella campagna elettorale tra i due si sono insinuati altri protagonisti: gli algoritmi, l’intelligenza artificiale e i social.

– Si fa presto a dire brodo… Questa settimana la Dotta confraternita del tortellino ha depositato alla Camera di commercio di Bologna la ricetta per completare una delle più celebri ricette emiliane.

– La città di Busan in Sud Corea ha una nuova celebrità: uno squalo che un mese fa è entrato in un canale della città e non ne vuole sapere di andarsene.