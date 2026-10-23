Oggi le città all'esame delle piazze. Il Movimento 17 ottobre: non ci fermeranno

Scocca il giorno della “mobilitazione generale” proclamata dal Movimento 17 ottobre e il Viminale prova a giocare d’anticipo. Ieri in 18 città italiane sono scattate perquisizioni a tappeto, dopo che nei giorni scorsi erano state intercettate chat bellicose in cui si auspicavano ulteriori devastazioni e saccheggi, in particolare a Bari e Padova, che si annunciano tra i fronti più caldi insieme a Roma, Milano e Torino. Un centinaio le persone controllate, tra cui 51 minorenni. Sequestrati cellulari, computer e armi soft air, ma anche munizioni da guerra, coltelli, manganelli telescopici, tirapugni e mazze, oltre a vari passamontagna.

Sette i giovanissimi indagati dalla Dda di Bari, oltre a diversi under 18 indagati dalla Procura minorile. Tutti si sarebbero organizzati sul gruppo Telegram denominato “23 ottobre rivolta Bari”, declinazione locale del canale madre M1710, che da giorni diffonde comunicati e “istruzioni per la rivoluzione”. Nella chat sarebbero state promosse e pubblicizzate, formulando inviti e raccogliendo adesioni, imminenti mobilitazioni di massa nel centro di Bari, anche ricorrendo a armi e bottiglie molotov. Nel mirino soprattutto le boutique e le catene internazionali. Le indagini riguardano però mezza Italia. A Padova sono stati emessi daspo urbani nei confronti di 11 giovani, 8 dei quali minori. Anche qui, in una chat, si progettavano razzie nei negozi del centro storico. «Si è cominciato ad aprire, a squarciare il velo o più veli su questo fenomeno» ha detto il ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Cautela però sull’ipotesi che ci sia una regia dietro i disordini: «Questo poi si vedrà, lo dirà pure l’autorità giudiziaria in qualche modo. C’era sicuramente un coordinamento tra i protagonisti di queste scorribande. Che sia una cosa che parte solo dal basso o che magari ci sia qualcuno che lo ordinava». Dietro, ammette però Piantedosi, potrebbe esserci una «o più reti di dimensione nazionale».

Il Viminale, in ogni caso, si dice pronto ad affrontare la situazione. «Abbiamo pianificato tutto quello che è pianificabile, abbiamo rafforzato tutti i dispositivi» ha spiegato Piantedosi, specificando che l’allerta non riguarda solo Milano, teatro degli incidenti dello scorso weekend, dove sono stati spediti centinaia di uomini dei reparti mobili e anche 500 parà della Folgore. Si temono nuovi saccheggi: molti negozi attorno a piazza Duomo hanno coperto le vetrine con pannelli di compensato, la Rinascente addirittura chiuderà alle 15. Ma, avverte il Viminale, «ci sono attenzioni in altre città, Roma in primis. Abbiamo un’attenzione crescente, ivi compresa quella sull’individuazione di queste reti di comunicazione, di allertamento e di sollecitazione alle partecipazioni a queste manifestazioni».

Poco più tardi, nel primo pomeriggio, la risposta è arrivata a stretto giro: il Movimento ha avvisato di aver chiuso le “sotto chat” dedicate alle varie città «per non lasciare prove alla polizia», mostrando una reazione rapida al blitz di Bari. Poi ha cambiato le carte in tavola: «Non andate a Piazza Duomo, a Piazza Nettuno o negli altri luoghi già indicati. Non vi troverete nessuno di noi e troverete molti di loro. Alle 14.30 in punto, in ogni città, comunicheremo tre concentramenti. Tre punti distinti per città, resi noti solo mezz’ora prima. Nessun luogo anticipato, nessuna soffiata, nessun cordone già pronto». L’obiettivo è chiaro: non dare riferimenti alle forze dell’ordine. «Un movimento che ha scelto di essere fluido lo è anche nelle piazze: ricordate, be water». Cioè siate acqua, agite secondo una strategia “liquida”. L’M1710 chiude così: «La piazza è nostra e non intendiamo consegnarla a chi la vuole trasformare in un recinto. Non ci hanno fermato con le leggi (l’allusione è all’ultimo decreto sicurezza varato dal governo, ndr ) e non ci fermeranno con i blindati». Propositi per nulla concilianti, che erano stati preceduti dall’agile guida “Rivoluzione, istruzioni per l’uso”. Quattro pagine che spiegano, in 16 punti, come prepararsi a fronteggiare le forze dell’ordine: marciare in file parallele, sfondare i loro sbarramenti, avvicinarsi agli agenti il più possibile per rendere difficile il lancio di lacrimogeni. Le premesse, insomma, non sono buone. Come se non bastasse, sulla chat di Bari ieri mattina, mentre si stavano svolgendo le perquisizioni, un utente ha invitato tutti a «fare rifornimento di cibo e acqua per voi e la vostra famiglia. Serviranno tra pochi giorni. Fatevi una dispensa di cibo che dura e si conserva». Come dire che il peggio deve ancora venire.